資深優良師獎金加0.5倍！9大工會不埋單 提3訴求籲大幅調升

教育部近期預告修正公立學校教師獎金發給辦法，規畫調高資深優良教師獎金，增加0.5倍至現行的1.5倍。但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，面對教師工作負荷增加、教育現場人力穩定及資深教師留任等問題，調幅依然與教學現場期待存在明顯落差。因此，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。

對於教育部規畫調高資深優良教師獎金，較現行標準約增加0.5倍，台灣教育產業工會 、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會今天聯合發布新聞稿。

台教產理事長郭彥成說，獎金發給辦法明定資深優良教師獎金與偏遠地區學校教師久任獎金均屬教師獎金制度的一環，相關數額及事項亦依附表辦理，顯見現行制度早已承認「久任」本身具備明確的政策價值。

郭彥成強調，教師服務滿10年、20年、30年乃至40年，所累積者絕非單純的服務年資，而是扎實的教學經驗、輔導能量、課程專業及校務推動經驗，更是奠定學校教育品質與文化傳承的核心資產。政府若期盼穩定師資、減緩人力流失，即不應僅停留在口號式的尊師重道，而應建立具體且實質的獎勵制度。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡表示，國家對偏遠地區教師已有完善的久任獎勵機制。偏遠地區學校教育發展條例第21條明確規定，偏遠地區學校的校長與教師應享有鼓勵久任獎金及各項激勵措施，並將專聘教師、代理教師、專業輔導人員與社工人員一併納入準用範圍，透過實質誘因穩定偏遠地區教育人力。

蕭家怡認為，既然偏遠地區學校教育發展條例已樹立「久任應給予實質獎勵」的法制標準，對於長期在一般學校耕耘、承擔同等教育責任的資深優良教師，政府也不應讓獎金流於象徵性的榮譽。

為此，9大工會共同提出3大核心訴求，第一，資深優良教師獎金應大幅提高，不應以1.5倍調升作為修法目標。教育部應參考偏遠地區久任獎金的數額規模，重新建立具有實質誘因的資深教師獎勵制度。

第二，保障復聘教師年資權益，完善法規平穩銜接。工會說，配合教師法第25條修正施行，教師經依法停聘，最終未受解聘或終局停聘處分並回復聘任者，其停聘期間不應在資深優良教師獎勵的連續年資上產生不合理的不利益。教育部應同步修正相關規定，完善法規銜接。

第三，通盤檢討偏鄉久任獎金制度，合理採計跨校與多重身分年資。工會認為，教育部應檢討不同偏遠地區學校間的服務年資銜接，以及不同身分人員服務年資的合理採計方式，讓願意持續投入偏鄉教育的人員獲得更完整保障。

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