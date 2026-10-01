徵求無償授權打造台灣主權AI 「做功德」？出版界:數發部不能便宜行事

AI已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的 AI 模型，數發部推動建置「台灣主權 AI 訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。出版界認為，AI基本法明確規定「政府應於財政能力範圍內，寬列預算」，台灣如今靠AI相關產業稅收創新高，徵集不應採「無償授權」。遠流董事長王榮文更直言，數發部不能便宜行事，要作家、出版界捐出著作使用權「無濟於事」。

數發部此一「無償授權」強調「自願參與」且「可退出」，提供參與者退出及下架申請機制。出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻質疑，終止授權後，對於已經完成訓練的AI模型通常「無法追溯」，數發部應該說清楚。

吳政鴻指出，出版全聯會一直引頸期盼數發部能與產業界攜手規劃出合理、透明的「文本資料使用費」制度。數發部身為主管機關，其一舉一動都牽動整體產業的風向，一旦官方語料庫定調以「免費」做為民間合作的核心，未來國內外任何商業 AI 語言模型，勢必都會參照此一標準。

獨立出版聯盟理事長陳夏民則表示，基於對作家的尊重，內容使用應該有償。

台灣稅收超徵創下歷史新高，賴清德總統宣布2027年將再次實施全國普發現金一萬元。吳政鴻表示，既然人工基本法已明文規定政府應在財政能力範圍內寬列預算，而台灣政府現階段顯然財政能力良好，期盼數發部能調整資源分配的優先順序，向民間出版社及創作者有償採購高質量的語料，而非僅以政策號召要求民間無償共襄盛舉。

王榮文指出，要做成可與國際抗衡的台灣主權AI，「繁體中文無償資料當然很多，但有償資料必定少不了」，光是仰賴作家出版界免費捐出著作使用權無濟於事。他建議政府成立專責的行政法人、或鼓勵科技業者投資。

「台灣出版的困境，不可能靠台灣主權AI法定授權所取得的授權費用來翻身。」王榮文表示，出版業要翻身，必須鼓勵作家創作獨特的作品；在AI時代著作權法的保護下，利用AI賦能開發更大的市場、更多元的知識和娛樂服務，才可能迎接AI出版新世紀。

9月人工智慧公司 Anthropic 同意支付高達15億美元（約台幣480億元）的和解金，解決因旗下大型語言模型 Claude 使用盜版書籍進行訓練所引發的集體訴訟案。此一訴訟案涵蓋約50萬部作品，每部作品的著作權人約可獲3千美元賠償。遠流董事長王榮文指出，OpenAI、Anthropic的AI研發需要大量語言數據，初期遊走於法律的灰色地帶；而美國的報社和出版社相當團結，願意集結與科技業者打官司。

從此一例子可見，若未解決著作權問題，AI訓練面臨的訴訟危機有多巨大。王榮文指出，在台灣，著作權法還涉及刑事追訴，導致台灣科技大亨不敢投資AI語料庫的軟體和內容產業，「賠錢事小，坐牢事大。」政府該做的第一件事是修法解決AI著作權法刑事追訴的問題，解套後才會有科技業者敢投資。

此外，政府應該釐清並公開公部門可免費公開使用的影視音圖文內容、影視音圖文等內容產業中的公共產權，以及宣布拋棄著作財產權不行使人格權的私人著作內容。王榮文認為，有了以上三種內容做基礎，再加上免刑事追訴的保障，可與國際抗衡的「台灣主權AI」才能起步。王榮文透露，過去的數位典藏計畫、國家記憶資料庫，都曾因缺少全面著作權與商業使用的規劃，發展受限。

「我們沒有文化主權，也沒有 AI 主權。」衛星廣播電視事業商業同業公會秘書長陳依玫在全國文化會議指出， 國際AI 公司已在爬台灣的內容去做AI訓練，卻不受台灣AI基本法的管轄；台灣創作者的內容只要有價值，都可能是被「爬」的對象，「它不會分潤我們，我們求助無門。」而政府現在卻又想走AI授權「合理使用」除罪化？她形容台灣內容生態系現場已經「割喉割到斷」，期待政府正視跨國著作權問題。

AI已成全民日常。但如何在台灣文化主權和著作權之間找到平衡，將是台灣能否成為AI大國的關鍵。記者陳宛茜／攝影

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