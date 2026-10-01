全民英檢2027年日程公布 英語力從校園接軌職場與國際

2027年重要日程

「全民英檢」（GEPT）主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）今正式公布2027年度測驗日程表。2027年首場初級測驗將於2026年10月5日（一）起受理報名；中級測驗於10月20日（二）開放報名。明年中級、中高級將增加說寫測驗場次，讓有聽讀說寫四項成績需求的考生增加取得四項合格證書的機會。

LTTC執行長李欣穎教授表示：「英語能力的價值不應止於測驗，而應能在不同學習與職涯階段持續發揮作用。GEPT除提供多元測驗場次，也持續拓展成績應用、考前備考資源及考生服務，讓英語學習、檢測與應用形成更完整的連結。」

全民英檢2027年測驗報名日程，先備好英檢證照，未來發展更加分！ 圖／LTTC 提供

「GEPT成績應用從校園到職場，從臺灣到國際」

全民英檢成績的應用從學習、升學延伸至國際交流。在國內，GEPT成績可運用於高中職學習歷程，並獲臺北巿教育局「國際交換學生計畫」、僑委會「臺灣青年海外搭僑計畫」等採認。在國際上，目前已有27國、近100所大學採認GEPT成績，作為臺灣學生申請海外交換計畫的英語能力證明。

今年甫從捷克交換返國的臺灣大學蔡禕同學表示，準備英檢所累積的英語能力，在海外學習與生活中都派上用場。她說：「真正置身於海外後，我才深刻體會到，為了準備檢定考試所累積的英語實力，是如此扎實且實用。」

在職場方面，LTTC持續與104人力銀行合作，持全民英檢成績的求職者可獲逾百家大型企業優先面試機會，包括台灣玻璃、安永聯合會計師事務所、杏輝藥品、聯寶電子等，橫跨製造、專業服務、生技醫藥及科技等產業。

GEPT iPrep官方備考資源 聽讀練習、說寫AI即時回饋

考生可善用「全民英檢i學網」（GEPT iPrep）進行考前準備。目前i學網已有近18萬註冊人次。平臺提供GEPT官方聽讀全真考題、口說與寫作的 AI即時評分與回饋，協助考生掌握自身能力及需要加強的方向。報名測驗時可以加價購優惠取得iPrep點數，作為考前練習工具。

GEPT除提供多元測驗場次，也持續拓展成績應用、考前備考資源及考生服務，讓英語學習、檢測與應用形成更完整的連結。 圖／shutterstock 提供

多元服務、個人優惠、團體專案持續提供

為滿足不同族群的學習及應試需求，LTTC持續推出公務人員、樂齡族及中低收入戶的報名優惠及友善措施；學校、企業及機構50人以上可申請專案考及免費說明會服務。

2027年「全民英檢」完整測驗日程及報名資訊，請至全民英檢網查詢。

【GEPT官網】www.gept.org.tw

【真人客服】@gept加入LINE諮詢

圖／LTTC 提供

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往