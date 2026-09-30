松山區10名國小生爆食小卷後吐瀉 教育局曝學生狀況：檢體已送驗

金華國中先前有學生爆出吃完免費營養午餐出現身體不適，引起討論，民進黨議員洪健益指出，自己昨接獲家長陳情，松山區某國小24日營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐、腸胃不適，但他詢問教育局卻無罰即時說明，呼籲市府孩子的食安不能等，更不能沉。教育局表示，目前檢體已送驗，是否為食物中毒仍需依鑑定結果判定。

洪健益質疑，他第一時間追查，僅能透過「校園食材登錄平臺」初步比對發現，這間學校與金華國中的小卷，供應商竟是同一家，「是不是同一批小卷？完整食材來源、批號及供應流向為何？還有哪些學校使用同一供應商的小卷？」甚至詢問教育局目前初步掌握到哪裡，卻被回覆要「調資料」。

教育局主秘鍾德馨表示，學校是當天晚上接獲有學生不適後即依相關流程通報，衛生局也將學校檢體帶走送驗，掌握約有10位學生出現身體不適，大多都集中單一班級，有部分學生經醫師初步診斷有腸胃炎、流感狀況，是否為食物中毒仍需查驗釐清，由於該校營養午餐屬於群組配送，也同步關心同一群組學校、班級情況，尚無身體不適反映。

據了解，校方也在事發隔天發布公開信給家長，強調第一時間完成校安及衛生局通報並完成檢體送驗，針對出現症狀學生展開疫調作業釐清確切原因，待衛生局正式檢驗調查報告出爐後，將第一時間說明，若子的身體狀況，如有任何不適，請隨時與導師保持聯繫。

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