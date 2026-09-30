快訊

松山區10名國小生吃完小卷後吐瀉 教育局回應曝學生狀況

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

聽新聞
0:00 / 0:00

松山區10名國小生爆食小卷後吐瀉 教育局曝學生狀況：檢體已送驗

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨議員洪健益指出，自己昨接獲家長陳情，松山區某國小24日營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐、腸胃不適，教育局表示，目前檢體已送驗，是否為食物中毒仍需依鑑定結果判定。圖／聯合報系資料照
民進黨議員洪健益指出，自己昨接獲家長陳情，松山區某國小24日營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐、腸胃不適，教育局表示，目前檢體已送驗，是否為食物中毒仍需依鑑定結果判定。圖／聯合報系資料照

金華國中先前有學生爆出吃完免費營養午餐出現身體不適，引起討論，民進黨議員洪健益指出，自己昨接獲家長陳情，松山區某國小24日營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐、腸胃不適，但他詢問教育局卻無罰即時說明，呼籲市府孩子的食安不能等，更不能沉。教育局表示，目前檢體已送驗，是否為食物中毒仍需依鑑定結果判定。

洪健益質疑，他第一時間追查，僅能透過「校園食材登錄平臺」初步比對發現，這間學校與金華國中的小卷，供應商竟是同一家，「是不是同一批小卷？完整食材來源、批號及供應流向為何？還有哪些學校使用同一供應商的小卷？」甚至詢問教育局目前初步掌握到哪裡，卻被回覆要「調資料」。

教育局主秘鍾德馨表示，學校是當天晚上接獲有學生不適後即依相關流程通報，衛生局也將學校檢體帶走送驗，掌握約有10位學生出現身體不適，大多都集中單一班級，有部分學生經醫師初步診斷有腸胃炎、流感狀況，是否為食物中毒仍需查驗釐清，由於該校營養午餐屬於群組配送，也同步關心同一群組學校、班級情況，尚無身體不適反映。

據了解，校方也在事發隔天發布公開信給家長，強調第一時間完成校安及衛生局通報並完成檢體送驗，針對出現症狀學生展開疫調作業釐清確切原因，待衛生局正式檢驗調查報告出爐後，將第一時間說明，若子的身體狀況，如有任何不適，請隨時與導師保持聯繫。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

教育局 食安 學生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金華國中陷午餐爭議…校長公開信諾檢視食安 盼學生：別急著為學校辯護

金華國中傳食物中毒 遭指示「暫不處理」？北市教育局還原真相打臉簡舒培

北市駁金華國中食物中毒「僅1人不適」 公衛師：未完全釐清 別妄下定論

金華國中食安捲入北市選戰 家長相挺闢謠

相關新聞

台師大女足案教練周台英詐欺罪起訴 台師大：已籌措受試費還學生

去年學生控訴台師大前女足前教練周台英以學分要脅配合研究抽血，並要求繳回受試費，今天台北地檢署查出，周師收取約129萬元，並涉嫌挪用50萬予另一支執教球隊；另又以未受試球員詐領約2.3萬，依侵占和詐欺罪起訴。台師大今天表示，已盡最大可能，先行籌措經費，返還受試費予學生。

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，昨天由發行人平珩宣布年底熄燈。 走過72年、874期後，皇冠雜誌將於12月出版最後一期「圓滿之後的圓滿」畫下句點。平珩在放滿雜誌封面的牆壁前宣布這個令人震撼的消息，面容平靜地表示，前天已跟7年前辭世的父親平鑫濤報告此事。

創刊號只賣出56本還連虧7年 平鑫濤奇招翻轉皇冠雜誌 成暢銷作家搖籃

1954年2月22日，皇冠雜誌出版創刊號，封面是自由女神像。捧紅數百位暢銷作家的皇冠雜誌，第一期其實只賣了56本，創刊第8年才開始賺錢。

「少年綠皮書」收錄劉克襄寫給沈伯洋的信 出版社緊急加印5000本

作家劉克襄20多年前寫給少年沈伯洋的3封信，收錄在「少年綠皮書─我們的島嶼旅行」書中，昨天透過臉書分享傳播，該書也擠進網...

松山區10名國小生爆食小卷後吐瀉 教育局曝學生狀況：檢體已送驗

金華國中先前有學生爆出吃完免費營養午餐出現身體不適，引起討論，民進黨議員洪健益指出，自己昨接獲家長陳情，松山區某國小24日營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐、腸胃不適，但他詢問教育局卻無罰即時說明，呼籲市府孩子的食安不能等，更不能沉。教育局表示，目前檢體已送驗，是否為食物中毒仍需依鑑定結果判定。

馬來西亞導演廖克發柏林談電影 為創作自由選擇台灣

出生於馬來西亞的導演廖克發今年以劇情長片「人生海海」為第9屆柏林台灣影展揭幕。從移居台灣到成為台灣電影創作者，他以跨越地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。