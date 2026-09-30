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「暮光之城：新月」電影音樂會 千盞燭光照亮舞台

中央社／ 記者趙靜瑜台北30日電

延續首集「暮光之城：無懼的愛」電影音樂會好評，「暮光之城」第二篇章「新月」電影音樂會11月在台灣舉行世界首演，現場將以千盞燭光打造沉浸式舞台，聆賞演奏與歌手獻唱。

根據牛耳藝術今天發布的新聞資料，「暮光之城：新月」電影原聲帶融入了另類搖滾與抒情民謠美學，當年問世即空降告示牌專輯榜冠軍，並連續停留榜上前10名長達20週之久，全球累積銷售更突破350萬張。

音樂會將以電影中福克斯小鎮的迷霧森林為靈感，樂隊與歌手隨劇情畫面同步演繹，隨著微光搖曳，引領觀眾身歷其境感受這場深刻而動人的命運漩渦。

「暮光之城：新月」電影音樂會將於11月7日在衛武營歌劇院，11月8日在台北國家音樂廳演出。

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