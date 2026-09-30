「暮光之城：新月」電影音樂會 千盞燭光照亮舞台

1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，昨天由發行人平珩宣布年底熄燈。 走過72年、874期後，皇冠雜誌將於12月出版最後一期「圓滿之後的圓滿」畫下句點。平珩在放滿雜誌封面的牆壁前宣布這個令人震撼的消息，面容平靜地表示，前天已跟7年前辭世的父親平鑫濤報告此事。

2026-09-30 04:42