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巴斯奇亞《古代科學家》近7,700萬港元領銜亞洲秋季拍場 佳士得告捷

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣上，尚米榭巴斯奇亞《古代科學家》，1984年作，成交價7,698萬港元，為本季亞洲拍場最高價拍品。圖／佳士得提供
佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣上，尚米榭巴斯奇亞《古代科學家》，1984年作，成交價7,698萬港元，為本季亞洲拍場最高價拍品。圖／佳士得提供

今年歡慶進駐亞洲40周年的佳士得（Christie’s），2026年二十及二十一世紀藝術晚間拍賣於昨（29）晚於香港圓滿收槌，全場50件頂尖藝術拍品達成100%成交率，總成交額高達7.26億港元，較去年同期增長28%。本季拍賣由美國著名當代藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）巨作《古代科學家》（Ancient Scientist）以76,975,000港元（約美元981萬元）成交領銜，一舉問鼎本季亞洲拍賣市場單價最高的藝術品。

本場夜拍焦點莫過於巴斯奇亞1984年創作的《古代科學家》，在已有第三方擔保的情形下，最終在激烈競投下以7,697.5萬港元成交。佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術部聯席主管Christian Albu在拍後記者會上分析，因為巴斯奇亞極富盛名的作品多集中於1980至1982年間，而這幅1984年的創作富含極為豐富的符號學與象徵圖案。佳士得參考了該作6年前的拍賣紀錄與2020年市場指標進行精準估價，最終成交價不僅成功突破高估價，更遠高於委託人6年前的購入價格，表現相當穩健。

此外，學術與展覽的長期耕耘也是促成高價的幕後功臣。Christian Albu透露，佳士得過去幾年持續在亞洲推廣巴斯奇亞，例如先前舉辦並巡迴在香港、上海、與首爾的展出，深刻加深了亞洲藏家對其藝術價值的認知。佳士得亞太區助理副總裁暨二十及二十一世紀藝術部晚間拍賣主管余可欣（Arco Yu）補充，佳士得近年深耕藝術教育領域，透過講座、論壇及重磅展覽開闊藏家視野，進而帶動國際頂尖藝術品在亞洲市場的熱絡買氣，極佳的例子便是本季表現出色的趙無極，佳士得就曾協助借展杭州中國美術學院博物館的趙無極大展，積極投入培養國際級視野。

除了領銜的巴斯奇亞巨作外，本場夜拍成交價前五名拍品均表現亮眼，呈現東西方現當代大師並駕齊驅的盛況。不久前離世的草間彌生，本次《A-南瓜 (YHP)》5,820萬港元成交，在先前周末蘇富比晚拍已有《南瓜（TWPOT）》以6068萬港元高價成交的狀況下，仍吸引多位強勁買家競投，可見其跨時代的市場號召力與高穩定度。

日本當代藝術家加賀溫（Atsushi Kaga）的作品《貓的陪伴》成交價高達拍前高估價的2.5倍之多，印尼表現主義大師阿凡迪的《孔雀》也以高估價的2倍成交。中國當代藝術家劉野作品《藍色的海》競標更是格外激烈，最終由香港買家打敗西方藏家高價得標，「這證明藝術市場的國界早已模糊，藏家追求的是卓越品質，無關藝術家或買家的國籍。」余可欣說。

本季夜拍亦為四位西方藝術大師刷新了亞洲拍賣紀錄，分別為保羅塞尚《藍盤靜物》、亨利馬蒂斯《沙發上的少女》、薩爾瓦多達利《七藝之魔法 (悲劇與喜劇)》，以及巴洛克大師彼得保羅魯本斯的《柳蔭風景》。其中魯本斯作品時隔逾200年重返拍場，成交價接近拍前高估價的兩倍，顯現西方古典大師傑作在亞洲藏家心中的崇高地位。

面對日益年輕化的買家陣容與社群媒體時代的資訊過載，佳士得專家團隊也給予了中懇建議。佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術部主管兼資深副總裁徐文君（Ada Tsui）建議年輕藏家應「多用眼睛，少用耳朵」，親自觀看展覽與原作，體驗畫面本身的內在價值。Christian Albu亦相當認同並建議：「剛進入市場的新進藏家在頭一兩年不妨先不急於下單，多去旅行、參觀美術館、藝博會與畫廊，並與藝術家交流，先建立起豐富的知識體系與視野，再開始建構個人收藏。」

佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，草間彌生，《A-南瓜 (YHP) 》，以5,820萬港元成交。圖／佳士得提供
佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，草間彌生，《A-南瓜 (YHP) 》，以5,820萬港元成交。圖／佳士得提供

佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，薩爾瓦多達利 《七藝之魔法 (悲劇與喜劇)》 成交價1,728萬港元，刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。圖／佳士得提供
佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，薩爾瓦多達利 《七藝之魔法 (悲劇與喜劇)》 成交價1,728萬港元，刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。圖／佳士得提供

佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，彼得保羅魯本斯爵士《柳蔭風景》，以接近拍前高估價兩倍之多的1,920萬港元成交。圖／佳士得提供
佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，彼得保羅魯本斯爵士《柳蔭風景》，以接近拍前高估價兩倍之多的1,920萬港元成交。圖／佳士得提供

亨利馬蒂斯 《沙發上的少女》 以3,811萬港元成交，刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。圖／佳士得提供
亨利馬蒂斯 《沙發上的少女》 以3,811萬港元成交，刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。圖／佳士得提供

佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，趙無極《銀河— 09. 11. 1956》，以5,890萬港元成交。圖／佳士得提供
佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，趙無極《銀河— 09. 11. 1956》，以5,890萬港元成交。圖／佳士得提供

佳士得亞太區總裁江華皓於為巴斯奇亞鉅作《古代科學家》落槌，成交價7,698萬港元，為本季亞洲拍場最高價拍品。圖／佳士得提供
佳士得亞太區總裁江華皓於為巴斯奇亞鉅作《古代科學家》落槌，成交價7,698萬港元，為本季亞洲拍場最高價拍品。圖／佳士得提供

佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，保羅塞尚《藍盤靜物》，以4,055萬港元成交，刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。圖／佳士得提供
佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，保羅塞尚《藍盤靜物》，以4,055萬港元成交，刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。圖／佳士得提供

佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，劉野《藍色的海》引起激烈競標，成交價2,896萬港元。圖／佳士得提供
佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，劉野《藍色的海》引起激烈競標，成交價2,896萬港元。圖／佳士得提供

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