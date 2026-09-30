快訊

下午1時0分台灣東部海域規模5.9地震 最大震度2級

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

「星村有喜事」再開席！重返民國76年眷村邊吃喜酒邊看戲

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供
去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供

去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場，辦桌席今30日下午2時啟售，由製作人王偉忠監製，帶領觀眾重返民國70年代的眷村黃金歲月，在歌聲、笑聲與辦桌佳餚中，回味一場充滿人情味的喜宴故事。

屏東縣政府文化處指出，延續去年的感動與好評，「2026星村有喜事」集結岑永康、周定緯、羅美玲、黃云歆、那祈等演員攜手演出。演出陣容橫跨專業歌手與劇場演員，更累積超過70場「村子戲」的豐富演出經驗，還有由特技演員表演令人目不暇給的驚人特技，演員精湛詮釋角色、表演形式豐富，觀眾化身婚宴賓客，「邊吃邊看、邊笑邊唱」的沉浸式觀演體驗，讓整場婚宴充滿驚喜。

故事回到民國76年，屏東勝利星村王村長要嫁女兒，為幫寶貝女兒打造終身難忘的婚禮，村長號召全村熱鬧辦桌、端出家鄉佳餚，更邀集老鄰居組成軍中康樂隊助陣。從經典軍歌、民歌到充滿活力的特技歌舞，村長太太更將熱力獻唱80年代西洋金曲，邀請全場觀眾一同歡唱，為新人送上最真摯熱烈的祝福。

因應去年在星星廣場辦桌供不應求，不少參與觀眾大呼「物超所值」。今年除擴大辦桌規模移師外，全面提升食材與菜色搭配，宴席菜單與勝利星村在地店家攜手合作，從「眷村家常記憶」出發，融入屏東在地特色料理、地域風味及眷村家鄉意象，包括「大老爺徽州腐乳燒肉」、「將軍雞」、「老兵黑醋炒九層塔餅絲」等，透過一道道料理認識眷村飲食文化與屏東在地風土，感受獨有的熱情與美味。

文化處表示，「星村有喜事」將眷村婚禮與傳統辦桌文化搬上舞台，購買辦桌席還有醬麵醬料伴手禮盒，邀請民眾呼朋引伴一起來「吃喜酒、看好戲」，見證這場洋溢幸福與歡笑的眷村婚宴。辦桌席採整桌販售(一桌10人)，請洽OPENTIX兩廳院文化生活，活動詳情請上屏東縣政府文化處官網查詢。

去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供
去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供

去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供
去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供

去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供
去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供

去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供
去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

眷村 羅美玲 王偉忠 喜宴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

太武 ON AIR！一座眷村如何持續「播出」新的故事？

好多熟面孔！當年收視冠軍戲 老娘素珠阿姨重出江湖主演《阿母的嫁妝》

桃園龍元宮廟街設計生活節 副市長蘇俊賓：台灣設計展延伸五感齊發

李行與《街頭巷尾》：1963 年開啟「社會寫實」風潮的庶民經典

相關新聞

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，昨天由發行人平珩宣布年底熄燈。 走過72年、874期後，皇冠雜誌將於12月出版最後一期「圓滿之後的圓滿」畫下句點。平珩在放滿雜誌封面的牆壁前宣布這個令人震撼的消息，面容平靜地表示，前天已跟7年前辭世的父親平鑫濤報告此事。

創刊號只賣出56本還連虧7年 平鑫濤奇招翻轉皇冠雜誌 成暢銷作家搖籃

1954年2月22日，皇冠雜誌出版創刊號，封面是自由女神像。捧紅數百位暢銷作家的皇冠雜誌，第一期其實只賣了56本，創刊第8年才開始賺錢。

馬來西亞導演廖克發柏林談電影 為創作自由選擇台灣

出生於馬來西亞的導演廖克發今年以劇情長片「人生海海」為第9屆柏林台灣影展揭幕。從移居台灣到成為台灣電影創作者，他以跨越地...

基隆幼兒園不當對待案 家長：幼園監視器應有統一規範

基隆某幼兒園發生不當對待幼兒事件，立委蔡春綢、陳昭姿與民間團體昨至教育部陳情抗議，要求檢討園方罰則，提高教保機構及負責人處罰，並由中央訂定幼兒園監視錄影設備設置、保存及調閱規範，讓事件發生後能及時保全證據、釐清事實。教育部表示，將配合立法院法案審查期程提出說明及討論。

2050情感交易所TTXC開張 跟AI步入禮堂 「單身桌」有韓星陪你談戀愛

想不想跟AI步入禮堂？婚禮中的 「單身桌」還有韓星陪你談戀愛。TTXC台灣文化科技大會10月將在駁二藝術特區舉辦，未來展演「YES, AI DO.」以2050年提供虛擬服務的「情感交易所」為想像場景、「步入婚禮」為體驗脈絡，並邀請唐鳳擔任主婚人，引領觀眾思考在AI時代人類情感的本質與價值。

台師大女足案教練周台英詐欺罪起訴 台師大：已籌措受試費還學生

去年學生控訴台師大前女足前教練周台英以學分要脅配合研究抽血，並要求繳回受試費，今天台北地檢署查出，周師收取約129萬元，並涉嫌挪用50萬予另一支執教球隊；另又以未受試球員詐領約2.3萬，依侵占和詐欺罪起訴。台師大今天表示，已盡最大可能，先行籌措經費，返還受試費予學生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。