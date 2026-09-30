「星村有喜事」再開席！重返民國76年眷村邊吃喜酒邊看戲

去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場，辦桌席今30日下午2時啟售，由製作人王偉忠監製，帶領觀眾重返民國70年代的眷村黃金歲月，在歌聲、笑聲與辦桌佳餚中，回味一場充滿人情味的喜宴故事。

屏東縣政府文化處指出，延續去年的感動與好評，「2026星村有喜事」集結岑永康、周定緯、羅美玲、黃云歆、那祈等演員攜手演出。演出陣容橫跨專業歌手與劇場演員，更累積超過70場「村子戲」的豐富演出經驗，還有由特技演員表演令人目不暇給的驚人特技，演員精湛詮釋角色、表演形式豐富，觀眾化身婚宴賓客，「邊吃邊看、邊笑邊唱」的沉浸式觀演體驗，讓整場婚宴充滿驚喜。

故事回到民國76年，屏東勝利星村王村長要嫁女兒，為幫寶貝女兒打造終身難忘的婚禮，村長號召全村熱鬧辦桌、端出家鄉佳餚，更邀集老鄰居組成軍中康樂隊助陣。從經典軍歌、民歌到充滿活力的特技歌舞，村長太太更將熱力獻唱80年代西洋金曲，邀請全場觀眾一同歡唱，為新人送上最真摯熱烈的祝福。

因應去年在星星廣場辦桌供不應求，不少參與觀眾大呼「物超所值」。今年除擴大辦桌規模移師外，全面提升食材與菜色搭配，宴席菜單與勝利星村在地店家攜手合作，從「眷村家常記憶」出發，融入屏東在地特色料理、地域風味及眷村家鄉意象，包括「大老爺徽州腐乳燒肉」、「將軍雞」、「老兵黑醋炒九層塔餅絲」等，透過一道道料理認識眷村飲食文化與屏東在地風土，感受獨有的熱情與美味。

文化處表示，「星村有喜事」將眷村婚禮與傳統辦桌文化搬上舞台，購買辦桌席還有醬麵醬料伴手禮盒，邀請民眾呼朋引伴一起來「吃喜酒、看好戲」，見證這場洋溢幸福與歡笑的眷村婚宴。辦桌席採整桌販售(一桌10人)，請洽OPENTIX兩廳院文化生活，活動詳情請上屏東縣政府文化處官網查詢。

去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供

去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供

去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供

去年一開賣即秒殺「星村有喜事」今年再度開席，將在11月13、14日晚上6時半，在得勝新村遺構公園熱鬧登場。圖／屏東縣政府文化處提供

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