「少年綠皮書」收錄劉克襄寫給沈伯洋的信 出版社緊急加印5000本

作家劉克襄20多年前寫給少年沈伯洋的3封信，收錄在「少年綠皮書─我們的島嶼旅行」書中，昨天透過臉書分享傳播，該書也擠進網路書店排行榜，出版社則預計先加印5000本。

玉山社發行人魏淑貞一早就在臉書分享，表示昨天因為這件事的效應，下午辦公室突然熱鬧起來，誠品、博客來、獨立書店和中盤商都來訂書，「書庫近2百本的書，一下子被訂光，還不足好幾百本。」

魏淑貞接受訪問表示，這本書2003年出版，至今總共再刷了17次，沒想到這次再度掀起話題，引起注意。魏淑貞說，劉克襄跟沈伯洋一樣都是非常真誠的人，兩個人都保有一種高中生的氣質，希望這本書能持續帶領不同年齡層的人持續關注台灣這片土地。

劉克襄該則貼文的點讚數，目前已來到3.9萬。「少年綠皮書」博克來網路書店昨天就已登上中文書即時榜的榜首，並持續到今天早上；誠品書店中文書暢銷榜則排第4名。

六都所屬市立圖書館也出現借書熱潮，台北市立圖書館預約人數今早已達300人，新北市立圖書館176人，桃園市立圖書館91人，台南市立圖書館115人，高雄及台中雖未顯示預約人數，但各分館借書狀態大部分均為已被外借或不可出借。

「少年綠皮書」是劉克襄2003的作品，書中收錄「三封未寄的綠皮書」，就是指寫給沈伯洋的信。

其中第一封「稻田之旅」，寫劉克襄帶一群孩子體驗收割後的稻田，成員大半為國小學生，只有沈伯洋一個高中生，劉克襄提到：「像你這樣的年紀，16歲的青少年，還願意出來野外自然觀察，實在稀少得可憐。」

第二封信「古道行」，寫去大屯山古道的歷程，劉克襄以為這行程對沈伯洋和同學籌組的鄉土研究社應該有很大的助益，但沈伯洋卻只想趕快走出森林，享受被陽光照射的喜悅，劉克襄也表示，不是每一趟旅行都要背負使命。

第三封信「海邊浪行」，是帶學生到淡水河口感受汙染現場，但劉克襄卻給學生出了難題，「不要跟別人講話，自己走自己的路」，令學生不知所措，劉克襄的用意是，「想要透過大自然的賜予，給你們一個充裕的空間，要你們獲得最大的孤獨，以及最大的自由。」

後來沈伯洋寫信給劉克襄提到這次旅程，說他最後索性脫下鞋子，赤腳站在海灘，感受海水挾帶細沙沖刷腳踝的感覺，「奇妙地感覺著身體的失去與獲得。」劉克襄則回應，「這大概捉住了那麼一點點的自由和孤獨了吧。」

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