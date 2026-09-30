快訊

影／基隆天外天垃圾掩埋場大火烈焰衝天 1人受困搶救中

85℃國際咖啡日優惠！8款果咖「第2杯半價」　再抽iPhone 17、跑步機

拒當多巴胺小鬼！ 東大生更能忍受卡關的獨門學習法

聽新聞
0:00 / 0:00

「少年綠皮書」收錄劉克襄寫給沈伯洋的信 出版社緊急加印5000本

中央社／ 台北30日電
作家劉克襄20多年前寫給少年沈伯洋的3封信收錄在「少年綠皮書－我們的島嶼旅行」書中，劉克襄29日透過臉書分享後，該書不但擠進網路書店排行榜，6都圖書館也出現預約潮，出版社則預計先加印5000本。中央社
作家劉克襄20多年前寫給少年沈伯洋的3封信收錄在「少年綠皮書－我們的島嶼旅行」書中，劉克襄29日透過臉書分享後，該書不但擠進網路書店排行榜，6都圖書館也出現預約潮，出版社則預計先加印5000本。中央社

作家劉克襄20多年前寫給少年沈伯洋的3封信，收錄在「少年綠皮書─我們的島嶼旅行」書中，昨天透過臉書分享傳播，該書也擠進網路書店排行榜，出版社則預計先加印5000本。

玉山社發行人魏淑貞一早就在臉書分享，表示昨天因為這件事的效應，下午辦公室突然熱鬧起來，誠品、博客來、獨立書店和中盤商都來訂書，「書庫近2百本的書，一下子被訂光，還不足好幾百本。」

魏淑貞接受訪問表示，這本書2003年出版，至今總共再刷了17次，沒想到這次再度掀起話題，引起注意。魏淑貞說，劉克襄跟沈伯洋一樣都是非常真誠的人，兩個人都保有一種高中生的氣質，希望這本書能持續帶領不同年齡層的人持續關注台灣這片土地。

劉克襄該則貼文的點讚數，目前已來到3.9萬。「少年綠皮書」博克來網路書店昨天就已登上中文書即時榜的榜首，並持續到今天早上；誠品書店中文書暢銷榜則排第4名。

六都所屬市立圖書館也出現借書熱潮，台北市立圖書館預約人數今早已達300人，新北市立圖書館176人，桃園市立圖書館91人，台南市立圖書館115人，高雄及台中雖未顯示預約人數，但各分館借書狀態大部分均為已被外借或不可出借。

「少年綠皮書」是劉克襄2003的作品，書中收錄「三封未寄的綠皮書」，就是指寫給沈伯洋的信。

其中第一封「稻田之旅」，寫劉克襄帶一群孩子體驗收割後的稻田，成員大半為國小學生，只有沈伯洋一個高中生，劉克襄提到：「像你這樣的年紀，16歲的青少年，還願意出來野外自然觀察，實在稀少得可憐。」

第二封信「古道行」，寫去大屯山古道的歷程，劉克襄以為這行程對沈伯洋和同學籌組的鄉土研究社應該有很大的助益，但沈伯洋卻只想趕快走出森林，享受被陽光照射的喜悅，劉克襄也表示，不是每一趟旅行都要背負使命。

第三封信「海邊浪行」，是帶學生到淡水河口感受汙染現場，但劉克襄卻給學生出了難題，「不要跟別人講話，自己走自己的路」，令學生不知所措，劉克襄的用意是，「想要透過大自然的賜予，給你們一個充裕的空間，要你們獲得最大的孤獨，以及最大的自由。」

後來沈伯洋寫信給劉克襄提到這次旅程，說他最後索性脫下鞋子，赤腳站在海灘，感受海水挾帶細沙沖刷腳踝的感覺，「奇妙地感覺著身體的失去與獲得。」劉克襄則回應，「這大概捉住了那麼一點點的自由和孤獨了吧。」

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

沈伯洋 劉克襄 出版 自然生態

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

你借書政府付費 文化部宣布：公共出借權擴至全台500家圖書館

【井然有序】黃維樑／應該這樣讀新詩！最新版《怎樣讀新詩》自述

【一起來築夢】林毓瑜／陪少年找路——「漂丿少年家」楊皓傑的築夢計畫

推「嫁妝一牛車」北上挺沈伯洋 黃偉哲：台南好物被買炸了

相關新聞

台師大女足案教練周台英詐欺罪起訴 台師大：已籌措受試費還學生

去年學生控訴台師大前女足前教練周台英以學分要脅配合研究抽血，並要求繳回受試費，今天台北地檢署查出，周師收取約129萬元，並涉嫌挪用50萬予另一支執教球隊；另又以未受試球員詐領約2.3萬，依侵占和詐欺罪起訴。台師大今天表示，已盡最大可能，先行籌措經費，返還受試費予學生。

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，昨天由發行人平珩宣布年底熄燈。 走過72年、874期後，皇冠雜誌將於12月出版最後一期「圓滿之後的圓滿」畫下句點。平珩在放滿雜誌封面的牆壁前宣布這個令人震撼的消息，面容平靜地表示，前天已跟7年前辭世的父親平鑫濤報告此事。

創刊號只賣出56本還連虧7年 平鑫濤奇招翻轉皇冠雜誌 成暢銷作家搖籃

1954年2月22日，皇冠雜誌出版創刊號，封面是自由女神像。捧紅數百位暢銷作家的皇冠雜誌，第一期其實只賣了56本，創刊第8年才開始賺錢。

「少年綠皮書」收錄劉克襄寫給沈伯洋的信 出版社緊急加印5000本

作家劉克襄20多年前寫給少年沈伯洋的3封信，收錄在「少年綠皮書─我們的島嶼旅行」書中，昨天透過臉書分享傳播，該書也擠進網...

馬來西亞導演廖克發柏林談電影 為創作自由選擇台灣

出生於馬來西亞的導演廖克發今年以劇情長片「人生海海」為第9屆柏林台灣影展揭幕。從移居台灣到成為台灣電影創作者，他以跨越地...

基隆幼兒園不當對待案 家長：幼園監視器應有統一規範

基隆某幼兒園發生不當對待幼兒事件，立委蔡春綢、陳昭姿與民間團體昨至教育部陳情抗議，要求檢討園方罰則，提高教保機構及負責人處罰，並由中央訂定幼兒園監視錄影設備設置、保存及調閱規範，讓事件發生後能及時保全證據、釐清事實。教育部表示，將配合立法院法案審查期程提出說明及討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。