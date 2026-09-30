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2050情感交易所TTXC開張 跟AI步入禮堂 「單身桌」有韓星陪你談戀愛

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2026TTXC「YES, AI DO.」展場示意，配對單元大型螢幕即時傳送情感市場中的交易行情。圖／高雄市文化局提供
2026TTXC「YES, AI DO.」展場示意，配對單元大型螢幕即時傳送情感市場中的交易行情。圖／高雄市文化局提供

想不想跟AI步入禮堂？婚禮中的 「單身桌」還有韓星陪你談戀愛。TTXC台灣文化科技大會10月將在駁二藝術特區舉辦，未來展演「YES, AI DO.」以2050年提供虛擬服務的「情感交易所」為想像場景、「步入婚禮」為體驗脈絡，並邀請唐鳳擔任主婚人，引領觀眾思考在AI時代人類情感的本質與價值。

「AI可以代理情感嗎？」近年AI從工作工具逐漸走向陪伴與親密關係，具備高情緒價值、低衝突風險的AI陪伴快速崛起。當演算法開始介入情感、陪伴與愛，回望「人」的本質需求是當代迫切的文化課題。

「YES, AI DO.」由高雄駁二藝術特區團隊統籌策劃，展覽以紅色為主視覺語彙，象徵愛情、婚禮及商業紅盤，規劃「登入」、「配對」、「殿堂」、「宴席」及「抉擇」5道體驗單元，邀請觀眾參與過程，生成專屬的虛擬伴侶，並在情境式的數位藝術作品與多元觀點的引導下，做出對人機關係的選擇，並取得個人化的觀展回饋做為紀念。

觀眾將首先取得情感憑證並完成孤獨指數掃描，完成登入程序，接著進入「配對－靈魂編碼」單元，大型螢幕即時傳送情感市場中的交易行情，呈現不同伴侶特質的熱門度與漲跌變化。觀眾可依內在本質、外在形象等條件，生成專屬虛擬伴侶，並決定是否簽署「虛擬關係定型契約」，成交這段親密關係。選擇「YES」者將循紅毯走入殿堂，參與人與AI的締約儀式；選擇「NO」則步上天橋，以旁觀視角俯瞰見證整場儀式。

在「殿堂－誓詞譯碼」中，紅色階梯與光影營造莊嚴的婚禮場景。如牧創新與韓承燁共同打造的燈光展演《AI共振》，揭開人與AI締約儀式序幕；藝術家黃贊倫創作的《YES, AI DO.》神祇裝置高踞殿堂，則象徵科技時代的情感信仰，見證人與虛擬伴侶締結關係。虛擬伴侶如宣讀誓詞般承諾消除愛情中的衝突與不確定性，然而在錄像尾聲時，成群的同型號伴侶齊聲向你不斷複誦「YES, AI DO.」，促使人反思當科技開始形塑欲望與選擇，人們對愛的理解是否正在改變？

「宴席－觀點乾杯」由單元策展人曾熙凱及宮保睿邀請來自各領域的專家學者，席開6桌，分別展開AI時代下情感依附的討論，並特別邀請唐鳳擔任主婚人，以「把AI導向愛」為題送上祝福。

其中「單身桌」由台灣AI角色品牌Floze創造月老化身、韓流明星及前世情人3個虛擬角色，讓民眾互動體驗。

展覽尾聲「抉擇－關係點收」，設置「YES」與「NO」2道出口路徑，觀眾帶著自己的答案離場，並在終點感應「情感憑證」，取得專屬交易日結單，記錄這趟「2050情感交易所」旅程中的情感選擇與價值軌跡。

●「YES, AI DO.－歡迎光臨2050情感交易所」10月9日至26日在駁二藝術特區P2倉庫登場，免費開放參觀體驗 http://ttxc.moc.gov.tw/

2026TTXC「YES, AI DO.」展覽展場入口意象。圖／高雄市文化局提供
2026TTXC「YES, AI DO.」展覽展場入口意象。圖／高雄市文化局提供

2026TTXC「YES, AI DO.」展覽展場示意。殿堂錄像尾聲出現成群虛擬伴侶，齊聲複誦「YES, AI DO.」。圖／高雄市文化局提供
2026TTXC「YES, AI DO.」展覽展場示意。殿堂錄像尾聲出現成群虛擬伴侶，齊聲複誦「YES, AI DO.」。圖／高雄市文化局提供

2026TTXC「YES, AI DO.」展覽展場示意，選擇「YES」的觀眾將踏上紅毯進入殿堂。圖／高雄市文化局提供
2026TTXC「YES, AI DO.」展覽展場示意，選擇「YES」的觀眾將踏上紅毯進入殿堂。圖／高雄市文化局提供

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