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台師大女足案教練周台英詐欺罪起訴 台師大：已籌措受試費還學生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己日前率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）等人舉行記者會。圖／聯合報系資料照片
針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己日前率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）等人舉行記者會。圖／聯合報系資料照片

去年學生控訴台師大前女足前教練周台英以學分要脅配合研究抽血，並要求繳回受試費，今天台北地檢署查出，周師收取約129萬元，並涉嫌挪用50萬予另一支執教球隊；另又以未受試球員詐領約2.3萬，依侵占和詐欺罪起訴。台師大今天表示，已盡最大可能，先行籌措經費，返還受試費予學生。

台北地檢署今偵結，認定前女足教練周台英要求隊員繳回受試者測試費作為女足隊隊費，共129萬3000元，並挪用其中49萬8000元，當作台北熊讚女足隊越南移地訓練的費用，依詐欺取財、行使業務上登載不實文書罪嫌起訴；但抽血一項則難認違法醫師法，不予起訴。

但檢調也指出，周師也主持國科會、教育部計畫，將未參與測試的球員列入受試名單，申領的經費則要求繳回，兩項計畫合計詐領約2.3萬。

台師大今天表示，有關女足案的相關經費流向及責任歸屬，目前仍在司法程序中，學校已配合檢調要求，提供相關資料。另外，受試費一項，學校在事件發生後即進行全面清查，針對過往學生受試費遭繳回作為隊費的情形，為保障學生權益，學校已盡最大可能，先行籌措經費，返還受試費用予學生。

據本報了解，該筆受試費約122萬，台師大已於去年8月1日，代墊返還26名受試者參與實驗費。

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