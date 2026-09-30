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台灣同志遊行10月31日登場 籲以選票支持多元共好

中央社／ 台北30日電

10月31日登場的年度台灣同志遊行主辦單位今天表示，今年維持南、北雙路線繞行，面對國際反DEI（多元、公平與包容）浪潮及適逢選舉年，呼籲選民以選票投下「多元共好」。

遊行將在台北市政府前廣場登場，主辦單位說，希望邀全國民眾與國際夥伴一起走上街頭支持與包容性多樣社群。

主辦單位表示，台灣同志婚姻專法已通過7年，但面對國際反DEI浪潮及今年行政院民意調查顯示社會對同志與跨性別權益支持度下滑警訊，今年遊行將強調傾聽才能讓大家跨越身分標籤造成的成見和誤解，與社會各種弱勢攜手前行。

主辦單位說，今年遊行主題說「聲做伙聽，路做伙行 Our Voices, Our Journey」，作為民主社會中的性別行動，守護民主自由生活方式就是在守護多元聲音土壤，也是守護性別平等權必要條件。

主辦單位表示，適逢選舉年，呼籲所有關注平權議題的彩虹公民，票投願支持性多樣社群、推動性別平等政策的參選人。

為擴大多元友善日常版圖，主辦單位說，今年整合20個協辦團體系列活動，製作並推出「協辦團體驕傲月響應活動行事曆」，讓大家能參與更多協辦團體驕傲月響應活動，讓性多樣社群議題的倡議不只發生在遊行那天。

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