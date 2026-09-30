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4年投入逾4.27億元！教育部推月經友善計畫 新標示助學生找生理用品

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
月經友善主視覺設計A4取用標示海報。圖／教育部提供
月經友善主視覺設計A4取用標示海報。圖／教育部提供

教育部國教署自112年度起持續推動「友善提供多元生理用品及推動月經教育計畫」，並依學生實際需求，由中央與地方共同投入資源。112至115年度累計補助經費超過新台幣4億2700萬元，受惠學生約22.2萬人次。今年更完成「月經友善主視覺設計」，協助學校清楚標示生理用品設置及取用空間。

國教署表示，為延伸計畫推動成果，進一步建構友善校園環境、消除月經汙名，並方便師生辨識及取用相關資源，今年研發完成「月經友善主視覺設計」，透過一致、友善且易於辨識的視覺設計，協助學校清楚標示生理用品設置及取用空間，讓有需求的師生能自在、便利取得生理用品，將月經平權理念落實於校園日常。

國教署說，本次主視覺與LOGO採用象徵轉變與新生的「嫩芽綠」為主色，搭配柔和粉彩及灰階色調，傳達月經是自然且平常的生理歷程；圖像則結合生理用品「翅膀」與鳥兒展翅意象，象徵打破性別框架與社會成見，讓每位學生都能在友善、包容的校園環境中自在成長。

國教署表示，推動月經平權不僅是健康促進，更是落實性別平等教育的重要一環。透過視覺資源的標準化與友善設計，引導校園深化月經教育，並持續辦理教師研習、開發教學資源，提升師生對月經與性別平等的理解，共同營造尊重差異、支持多元需求的校園文化。

該項資源由國教署委請國立高雄師範大學辦理「校園性教育（含性傳染病防治）計畫」研發，內容包含A4取用標示海報及社群媒體圖卡模板，各級學校可至國教署官網「各類下載區」（https://www.k12ea.gov.tw/）、教育部性別平等全球資訊網（https://www.gender.edu.tw/）及台灣健康促進學校網⁠ （https://hps.hphe.ntnu.edu.tw/）下載運用。

月經友善主視覺設計LOGO。圖／教育部提供
月經友善主視覺設計LOGO。圖／教育部提供

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