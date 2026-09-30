馬來西亞導演廖克發柏林談電影 為創作自由選擇台灣

出生於馬來西亞的導演廖克發今年以劇情長片「人生海海」為第9屆柏林台灣影展揭幕。從移居台灣到成為台灣電影創作者，他以跨越地域與身分的生命經驗說故事，從「外來者」視角觀看台灣，讓德國觀眾看見島嶼不同面貌。

柏林台灣影展今年以「民間故事：我們為了生存而發明的故事」為題，自9月24日至10月25日舉行，並首度走出柏林，巡迴慕尼黑、杜塞道夫、法蘭克福及德勒斯登等德國城市。

廖克發今年獲選焦點影人，除開幕片「人生海海」，影展也放映「菠蘿蜜」及紀錄片「由島至島」，呈現他往返馬來西亞與台灣之間的創作軌跡。

童年隨父親走私 編故事成導演養分

開幕片「人生海海」中許多看似荒誕的情節，來自廖克發童年生命經驗。

廖克發在柏林映後座談透露，父親過去曾從事走私，他小時候常跟著父親將物品帶往新加坡。每次經過海關，他都必須臨時編造不同理由，有時說要去動物園，有時說要參加耶誕派對，甚至得記住不同海關人員的臉，避免對同一個人重複使用相同說詞。

「我常開玩笑講，我大概從那個時候就開始訓練自己成為說故事的人，所以今天才成為導演。」廖克發說。

這段童年經歷也意外呼應今年影展「為了生存而發明故事」主題。廖克發表示，「人生海海」大量取材自身的家庭故事與記憶，電影表面充滿幽默，他卻希望在笑聲背後放入一個家庭乃至一個國家數個世代的沉重歷史。

電影在馬來西亞放映時，「我們笑得越開心，內心是苦得越沉重」，因為當地觀眾清楚知道，笑聲背後指向的是生活在馬來西亞這塊土地上的人們共有的生命經驗。

例如「人生海海」經馬來西亞官方審查時，遭要求刪減6處，但馬來西亞觀眾仍能憑共同的歷史記憶「感知到那6刀在哪裡」，理解畫面上無法被訴說的內容。

從「外來者」到台灣人 透過電影記錄歷史

馬來西亞的電影審查，是廖克發將創作基地移往台灣的重要原因；享有高度言論自由的台灣，讓他得以透過創作自由提問。

如今取得台灣身分，廖克發仍珍惜自己所處的「外來者」位置。他說，在馬來西亞成長時，身為華人有某種外來者感受；來到台灣後某方面仍是外來者，「但我很慶幸我有這個位置」。

「作為一個創作者，有時你不能完全溺在裡面，要稍微有點外來，才會更批判性地看一些事情。」他認為，這讓自己得以提出一些身處核心者不敢問，或看不見的問題。

從馬來西亞來到台灣近20年，他關注的對象也逐漸轉向如今生活的土地。談到現階段最想問台灣什麼，廖克發以「由島至島」為例說，如今自己與孩子都是台灣人，盼台灣能有更多智慧與勇氣面對過去較為黑暗的歷史。

今年片單也選映同樣出生馬來西亞、長年在台創作的蔡明亮經典作品「河流」。不同世代的移民創作者，也讓柏林觀眾從跨越地域與身分的生命經驗認識台灣。

柏林台灣影展自2017年起由「映像台灣ImpressionTaiwan」主辦、「國家電影及視聽文化中心」協辦，並獲文化部及駐德代表處支持。

除了廖克發與蔡明亮作品，今年片單還包括布袋戲電影「聖石傳說」、經典默片「戀愛與義務」及紀錄片「大風之島」。

第9屆柏林台灣影展於9月24日登場，今年以「民間故事：我們為了生存而發明的故事」為題，並邀馬來西亞出生、長年在台創作的導演廖克發擔任焦點影人。圖中左起為柏林台灣影展總監吳浩平、導演廖克發及策展人邱昇達。（柏林台灣影展提供）中央社

馬來西亞出生、移居台灣的導演廖克發，以家庭記憶與自身生命經驗為靈感拍攝劇情長片「人生海海」，透過一個家庭跨越數個世代的故事，觸及宗教、族群與馬來西亞社會歷史。該片獲選第9屆柏林台灣影展開幕片。（柏林台灣影展提供）中央社

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