創刊往事…鐵馬後座的女兒 陪皇冠到圓滿

一九五四年二月廿二日，皇冠雜誌出版創刊號。捧紅上百位暢銷作家的皇冠雜誌，第一期其實只賣了五十六本，創刊第七年才開始賺錢。出版人黃開禮曾追憶，當年在重慶南路當小學徒時，經常看到剛創辦皇冠的平鑫濤，騎著生了鏽的腳踏車到每個書報攤送皇冠雜誌。

一次刊完一本長篇小說

「對，我就坐在後座。」皇冠雜誌發行人平珩點頭。今年七十歲的平珩，比七十二歲的皇冠雜誌還年輕，皇冠雜誌貫穿了她的家族回憶。她透露，父親纏綿病榻時，自己會帶著最新出刊的皇冠雜誌念給他聽。

平珩回憶，創刊初期，平鑫濤還在肥料公司工作，他為雜誌經費四處兼職，以「費禮」之名翻譯西洋小說、到電台主持五個音樂節目。為了賺錢養文學雜誌，平鑫濤還曾出版歌本。

對於出版與文學，平鑫濤擁有源源不絕的創意；而出身會計的他還擁有文人少見的商業才能。皇冠雜誌七歲前都是「滯銷貨」。到了第七年年底，平鑫濤決定絕地大反攻，一口氣把雜誌從一百頁改成兩百頁、定價十元改成廿元，一次刊完一本長篇小說。他的大膽與創意讓皇冠從此鹹魚翻生，改版後第一期上市便一掃而空。

推出預付版稅養活作家

賺錢後，平鑫濤開始投資作家。皇冠創辦第十年，他推出固定預付作家版稅的「基本作家制」，並把住家隔壁的南京東路三號買下當辦公室。這間辦公室也是皇冠基本作家的另一個家，被稱為「皇冠三號」，作家不僅可拿預付版稅，趕稿時還可以住進去白吃白住，只管安心寫作。那時小說家司馬中原連六年得六個孩子，忙到只夠時間寫短篇小說。平鑫濤聽說後立刻邀他住進皇冠三號。司馬中原閉關半年寫出百萬字巨著「狂風沙」。

跨足電視電影的平鑫濤在一九六○年代便在皇冠推出「紙上電影」，以小說為本選角，再以攝影搭配對白，讓靜止的紙頁產生近似電影的連續感。皇冠一九九四年創辦皇冠大眾小說獎，首獎高達一百萬元。決選作品在首獎揭曉前先於雜誌刊登再出版成書，並由讀者參與票選。平鑫濤的創意與大手筆再度震撼文壇。

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