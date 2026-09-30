基隆幼兒園不當對待案 家長：幼園監視器應有統一規範

基隆某幼兒園發生不當對待幼兒事件，立委蔡春綢、陳昭姿與民間團體昨至教育部陳情抗議，要求檢討園方罰則，提高教保機構及負責人處罰，並由中央訂定幼兒園監視錄影設備設置、保存及調閱規範，讓事件發生後能及時保全證據、釐清事實。教育部表示，將配合立法院法案審查期程提出說明及討論。

一位受害幼兒家長表示，孩子年紀小，遭遇不當對待時，未必能完整說明經過，監視器畫面是重要證據，但家長申請調閱時，須先與園方交涉，再由地方教育主管機關處理，家長會擔心影像因時間拖延而未能保存，主張建立不必直接向涉案園方申請的管道，訂出一致的處理程序。

家長團體要求教育部修正教保人員服務條例，讓園方負更多責任，當教保人員有情節重大的體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待等行為，應提高教保機構及負責人處罰。

基隆市家長團體代表李進雄建議，教育部修正條例，明確規範園方的預防與監督責任，若機構定期辦理教育訓練並留存紀錄，地方政府也可將實際執行情形列為裁罰考量。

李進雄表示，地方政府雖會稽查幼兒園，但園所數量多，稽查時間與次數有限，園方主管必須發揮日常監督功能。若主管未善盡管理責任，甚至也涉及不當對待，僅以現行罰鍰回應，恐難讓家長信服。

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