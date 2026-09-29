台灣文學評論家施淑86歲辭世 文化部將頒贈旌揚狀

學者施淑、小說家施叔青與李昂被稱為台灣文壇「鹿港施家三姊妹」。身為老大的文學評論家施淑（本名施淑女）24日辭世，享壽86歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼，他表示，施淑長期深耕台灣文學與中國現代文學研究，以嚴謹的學術精神及深厚的文學社會學視角，為現代文學評論奠定基礎。其於1990年代編選日治時期台灣小說作品，對於台灣文學史建構卓有貢獻，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

施淑1940年出生於彰化鹿港，兩位妹妹為施叔青與李昂。施淑畢業於淡江大學中文系、台大中文研究所碩士班，曾赴加拿大英屬哥倫比亞大學亞洲研究所博士班深造，學成後長期任教於淡江大學中文系所，作育英才無數。

1990年代，在台灣文學尚未成為顯學之時，施淑便率先編選「日據時代台灣小說選」，系統性梳理台灣被殖民時期的文學脈絡與抗爭精神，成為台灣文學研究者與學子必讀的典範讀本。 1994年，施淑發表「書齋、城巿與鄉村：日據時代小說中的左翼知識分子」，深入爬梳殖民地知識分子的精神困局與空間流動，其研究深度與歷史縱深放在現在仍深具啟發性，奠定台灣文學研究的基石。

施淑的學術成就還包括兩岸文學研究，其著作如「兩岸文學論集」、「中國古典詩學論稿」，展現宏闊通透的學術視野，為當前研究中國與台灣新文學發展的代表性學者之一。

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