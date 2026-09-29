小誌到辦桌 攝影中心創作展演秀影像多元魅力

多張照片可以成為手中翻閱的「小誌」，也能排列組合為豐富桌菜。國家攝影文化中心將帶來不同創作展演，讓創作者以鏡頭和影像做總鋪師，讓觀眾看見以影像創作的「手路菜」。
攝影中心今天發布新聞稿表示，9月至11月接力推出「攝影小誌製書工作坊成果展」與「攝影上桌對話生成式：流動的影像事件」創作展演。持續拓展攝影的呈現形式，為新世代創作者提供嘗試、分享與對話的空間。
攝影中心2023年起便開始辦理「攝影小誌工作坊」，推廣影像藝術的編輯與創作，今年展出20名創作者親手裝幀、排版的小誌，並將舉辦成果發表座談。「攝影上桌 對話生成式：流動的影像事件」展演則邀請李穎然、許維怡、李欣錡、黃筱芸4名青年創作者，將活動打造成辦桌現場。
攝影中心表示，在活動中，創作者將以攝影轉化為不同媒材的立體裝置，各自探討日常生活、土地情感、身分認同及族群記憶，邀請觀眾帶著自己的故事來到圓桌。展覽期間也特別規劃導覽及座談活動。
「攝影小誌製書工作坊 成果展」即日起於10月11日於國家攝影文化中心台北館一樓未來市光域圖書室展出；「攝影上桌對話生成式：流動的影像事件」將自10月9日起至11月8日於國家攝影文化中心台北館一樓未來市光年多功能空間登場。
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教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？
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屏東縣教育產業工會今天召開記者會，揭露一名工會幹部同時任職國小教師，私下在社群刊登不雅照片、販售原味內褲。屏東縣教育處及該國小校長均表示，目前尚未接獲檢舉，會在接獲後啟動調查程序。該名被指控的老師則在臉書發文，暗指工會因「校事會議存廢爭議」製造新聞打擊他。
創刊於1954年的皇冠 雜誌，走過72年、874期後，今天宣布將於12月出版最後一期，為這段跨越數個世代的出版旅程畫下句點。皇冠雜誌發行人平珩，今天宣布這件震驚文壇的消息。
屏東縣教育產業工會今日召開記者會，揭露一名工會幹部同時任職國小特教教師，長期以「教育專家、好爸爸」形象面對社會，而私下卻涉公開社群刊登不雅照片、販售原味內褲，甚至疑似涉及未成年性行為等爭議，理事長郭瑋真代表全體幹部向社會致歉，並宣布依會內程序解除該名幹部目前擔任的所有職務、啟動會員處分程序；並依法向教育主管機關提出檢舉。
金門縣金城鎮某私立幼兒園日前辦理中秋節「柚子小軍團出擊」活動，安排幼兒僅穿著柚子皮與內褲等服裝走出校園、前往附近商家，引發幼兒服裝適切性、身體隱私及自主權等爭議。相關影片在社群平台引發熱議後，金門縣政府今天表示，將發函要求園方限期提出完整書面報告，並同步啟動全縣幼兒園性平教育及兒童權益宣導。
基隆某幼兒園不當對待幼兒事件，引發家長對園方管理及調查制度的質疑。受害幼兒家長與家長團體、台灣民眾黨代表等人今天到教育部前陳情，要求檢討園方罰則，提高教保機構及負責人更高處罰。並由中央訂定幼兒園監視錄影設備的設置、保存及調閱規範，讓事件發生後能及時保全證據、釐清事實。
金門縣金城鎮一間私立幼兒園中秋節前推出「柚子小軍團出擊」活動，老師以柚子皮替幼童製作創意服裝，但孩子都赤裸上身，僅穿著內褲、尿布的造型走出校園，甚至到附近連鎖超市活動，還拍攝影片、照片公開，引發網友對幼兒身體隱私、服裝適切性及影像曝光的強烈質疑。相關影片近日在社群平台瘋傳，園方隨後將影片下架並發布聲明，但回應卻說是經過家長同意，引發大批網友質疑「硬凹」。
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