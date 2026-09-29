小誌到辦桌 攝影中心創作展演秀影像多元魅力

多張照片可以成為手中翻閱的「小誌」，也能排列組合為豐富桌菜。國家攝影文化中心將帶來不同創作展演，讓創作者以鏡頭和影像做總鋪師，讓觀眾看見以影像創作的「手路菜」。

攝影中心今天發布新聞稿表示，9月至11月接力推出「攝影小誌製書工作坊成果展」與「攝影上桌對話生成式：流動的影像事件」創作展演。持續拓展攝影的呈現形式，為新世代創作者提供嘗試、分享與對話的空間。

攝影中心2023年起便開始辦理「攝影小誌工作坊」，推廣影像藝術的編輯與創作，今年展出20名創作者親手裝幀、排版的小誌，並將舉辦成果發表座談。「攝影上桌 對話生成式：流動的影像事件」展演則邀請李穎然、許維怡、李欣錡、黃筱芸4名青年創作者，將活動打造成辦桌現場。

攝影中心表示，在活動中，創作者將以攝影轉化為不同媒材的立體裝置，各自探討日常生活、土地情感、身分認同及族群記憶，邀請觀眾帶著自己的故事來到圓桌。展覽期間也特別規劃導覽及座談活動。

「攝影小誌製書工作坊 成果展」即日起於10月11日於國家攝影文化中心台北館一樓未來市光域圖書室展出；「攝影上桌對話生成式：流動的影像事件」將自10月9日起至11月8日於國家攝影文化中心台北館一樓未來市光年多功能空間登場。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

魅力 辦桌 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往