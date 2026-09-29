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穿柚子皮與內褲上街…金門某幼兒園裝扮引議 縣府介入：違法不當依法處置

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣某私立幼兒園日前辦理中秋節活動，安排幼兒僅穿著柚子皮與內褲等服裝走出校園、前往附近商家，引發爭議。示意圖／AI生成
金門縣某私立幼兒園日前辦理中秋節活動，安排幼兒僅穿著柚子皮與內褲等服裝走出校園、前往附近商家，引發爭議。示意圖／AI生成

金門縣金城鎮某私立幼兒園日前辦理中秋節柚子小軍團出擊」活動，安排幼兒僅穿著柚子皮與內褲等服裝走出校園、前往附近商家，引發幼兒服裝適切性、身體隱私及自主權等爭議。相關影片在社群平台引發熱議後，金門縣政府今天表示，將發函要求園方限期提出完整書面報告，並同步啟動全縣幼兒園性平教育及兒童權益宣導。

據了解，該幼兒園日前推出中秋節創意活動，由老師以柚子皮製作造型服裝，安排幼兒穿戴後到附近連鎖超市等公共場所活動並拍攝影片。相關影像近日在社群平台流傳，部分幼兒僅穿著內褲或尿布搭配柚子皮造型，且影片最初公開時未進行馬賽克處理，幼兒臉部及身體均清楚可辨，引發網友對兒童身體隱私及公共場所服裝適切性的質疑。

面對外界質疑，園方先前表示，活動是參考國內幼兒園、托兒所及托育人員間行之有年的柚子皮創意裝扮，目的在讓幼兒體驗中秋節慶氛圍；活動事前已取得家長同意，並由家長自行準備柚子皮，園方協助幼兒穿戴。

園方並強調，活動採「自願參與」原則，即使家長事前同意，若幼兒當天表達不願意穿戴，園方也會尊重幼兒意願，並無強迫情形。至於相關影片遭轉傳，園方則呼籲停止未經授權散布幼兒照片、影片，並強調應共同維護幼兒隱私。

針對外界反映，金門縣政府表示高度重視幼兒權益，已正式啟動相關行政查核機制。縣府指出，將正式發函要求該私立幼兒園於文到1週內提出完整書面報告，並由縣府依法進行審慎評估；倘經查證確有違法或不當處置情事，將依法處置。

縣府教育處同時將函知縣內各公私立幼兒園，重申並深化性別平等教育及兒童權益宣導，避免類似事件再次發生，並藉此提升教保服務品質。

金門縣政府強調，幼兒是需要受到特別保護的族群，縣府將待園方提出完整書面說明及相關證明文件後進一步釐清事實，並依相關法令審慎處理，以確保縣內幼兒均能在受到尊重、安全無虞的環境中健康成長。

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金門 柚子 幼兒園 中秋節

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