知名台灣文學評論家施淑辭世 文化部將頒贈旌揚狀

知名學者及文學評論家施淑（本名施淑女）於9月24日辭世，享壽86歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

根據文化部發布新聞稿，李遠表示，施淑長期深耕台灣文學與中國現代文學研究，以嚴謹的學術精神及深厚的文學社會學視角，為現代文學評論奠定基礎，其於1990年代編選日治時期台灣小說作品，對於台灣文學史建構卓有貢獻。

施淑於1940年出生於彰化鹿港，為文壇著名的「鹿港施家三姊妹」大姊（二妹為作家施叔青、三妹為作家李昂）。施淑畢業於淡江大學中文系、台灣大學中文研究所碩士班，並曾赴加拿大英屬哥倫比亞大學亞洲研究所博士班深造，長期任教於淡江大學中文系所。

施淑對台灣文學史的建構功不可沒，早在1990年代初，她便率先編選「日據時代台灣小說選」，系統性梳理台灣被殖民時期的文學脈絡與抗爭精神，成為台灣文學研究者與學子必讀的典範讀本。

施淑於1994年發表「書齋、城市與鄉村：日據時代小說中的左翼知識分子」，深入爬梳殖民地知識分子的精神困局與空間流動，奠定台灣文學研究的基石。

施淑的學術著作包括「兩岸文學論集」、「文學星圖－兩岸文學論集」、「大陸新時期文學概觀」、「中國古典詩學論稿」等，為當前研究中國與台灣新文學發展的代表性學者之一。

文化部表示，施淑一生筆耕不輟、潛心治學，不僅在文學理論與評論上卓有建樹，更對於台灣文學史的建構與現代文學的評論研究具傑出貢獻。

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