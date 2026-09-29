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屏教總指控某國小老師販售原味內褲 該師發文「製造新聞打擊他」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣教育產業工會今日召開記者會，揭露一名幹部涉公開社群刊登不雅照片、販售原味內褲，甚至疑似涉及未成年性行為等爭議。聯合報系資料照
屏東縣教育產業工會今日召開記者會，揭露一名幹部涉公開社群刊登不雅照片、販售原味內褲，甚至疑似涉及未成年性行為等爭議。聯合報系資料照

屏東縣教育產業工會今天召開記者會，揭露一名工會幹部同時任職國小教師，私下在社群刊登不雅照片、販售原味內褲。屏東縣教育處及該國小校長均表示，目前尚未接獲檢舉，會在接獲後啟動調查程序。該名被指控的老師則在臉書發文，暗指工會因「校事會議存廢爭議」製造新聞打擊他。

屏教產指控，該名老師疑似涉及個人營利性私人服務，包括男性私密處除毛、販售原味內褲，並在社群媒體刊登不雅照片等，留言疑似涉及與學生間性行為。除了向社會致歉，也依會內程序解除該名幹部目前擔任的所有職務，並啟動會員處分程序，依法向教育主管機關提出檢舉。

屏東縣教育處表示，尚未接獲工會的檢舉資料，未來接獲資料後，將依規定啟動調查程序。該國小校長則指出，目前尚未接獲相關檢舉，如果這件事情屬實，絕不寬貸，一定會用最嚴謹、最慎重的態度及方式，依法處理。

有老師私下指出，這件事情可能涉及屏教產內部派系鬥爭，才會浮上檯面，至於指控內容是不是事實則待相關單位調查。被指控的老師今天在臉書連發三篇文章，暗指屏教產是因「校事會議存廢爭議」，才會用這個新聞企圖掩蓋原來的問題。

該名老師發文指出，「屏教產，終於對會員出手了。面對爭議，理應先說明事實、回應質疑；但現在看到的，卻像是另起一個更大的新聞，把原本的問題推到一旁。」

他說，「這是政治人物慣用的手法，不急著回答問題，而是製造新的焦點；等新聞過去、大家淡忘，原本該交代的事，也就彷彿不必再說明。但工會不是政治秀場，會員提出疑問，工會就應該正面回應；幹部遭到處置，更應交代依據、程序與決議。」

「新聞可以轉移一時的注意力，卻不能代替說明。會員記得，事情就不會因為換了焦點而消失。」他也質疑「校事會議該不該廢？屏教產的立場，應該公開說清楚」，並點名屏教產法務中心副執行長吳忠勳身為退休教師，卻堅持反對廢除校事會議，應該對他承接相關案件及可能涉及的利益關係說明清楚。

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