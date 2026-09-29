台灣作家節起跑 李遠：台灣文學離世界舞台不遠

文化部長李遠今天在「2026台灣作家節」宣告記者會上表示，台灣文學從國際獎項到海外能見度都有明顯進展，台灣文學正逐步找到屬於自己的語言與路徑，離走上世界舞台「已經不遠」。

李遠表示，他自己長年從事文學工作，深知「文學非常寂寞」，因此文學必須跨域、跨出文學圈，讓更多人看見。

李遠表示，去年首屆作家節辦在台灣文學館，對台灣文學界而言是一小步，想到一年之內出現許多指標性的事，包括楊双子與金翎在5月獲得國際布克獎，作家平路也剛以「東方之東」入圍美國國家圖書獎。

李遠將近期台灣文學較常見的類型分為6大類：甘耀明「傳奇都市」所代表的魔幻寫實；徐振輔「馴羊記」這類新的生態寫實，他也提到吳明益兼具生態與魔幻寫實；重新凝視白色恐怖等歷史題材；走在前面的酷兒與性平創作、原住民文學，以及陳思宏「鬼地方」這類地方誌書寫。

李遠說，要向全世界介紹自己的文學，就必須找到「跟大家不太一樣的地方」。

在語言上，李遠表示，外界常把台灣文學視為華文寫作，楊双子與金翎領獎時，曾提醒對方不要只譯成Mandarin，而希望寫成Taiwanese Mandarin，李遠自己在日本也看到不少書籍介紹寫著「台灣華語」，可見語言會因環境改變而發展出新樣貌。

李遠也以去年台灣金典年度大獎作品「七月爍爁」為例，指出這部小說以近似台語文的文字書寫，甚至自創許多字，讀起來艱深，但讀進去才知道作者是藉此喚醒老台灣的事物。李遠說，這是想找到「我們自己不一樣的語言」的用心，展現台灣正逐漸找到向世界展現差異的方式。

李遠說：「文學就是很像一個土壤，一代傳一代」，他表示，作家節如今走到第二屆，短短一年，文學已跨出一大步，希望大家繼續努力。

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