教部盤點平價教保不足行政區 公幼優先增設2歲專班

教育部近期盤點，全國有49個鄉鎮區級行政區平價教保、公共化幼兒園的總量仍不足，將依照人口數、家長需求交叉評估，都會區公幼將優先設置2歲專班，減輕雙薪家庭育兒壓力。

政府於民國107年起推動「少子女化計畫」，透過增設公共化幼兒園（公立幼兒園、非營利幼兒園），加上與私幼簽約的準公共機制，使115年度平價教保名額（公幼、非營利、準公幼）達到52萬名，家長選擇機會大幅增加。

教育部近期盤點鄉鎮區級行政區，共有49個行政區平價教保服務機會未達80%、公共化未達40%。其中新北市有12區、台中市12區，桃園市6區，新竹縣市、台南、台北、高雄、苗栗、屏東也有部分行政區仍待改善。

都會區因私幼多、家長選擇多等因素，公共化幼兒園占比反而較低，甚至有公幼出現缺額的情形。教育部表示，未來將交叉比對行政區內的幼生人口數、公共化教保服務供應量、家長實際需求，採取不同的措施精準評估增班和設園。

舉例來說，部分都會行政區人口眾多，但公共化供應量較低。這時會持續補助地方政府增設公共化幼兒園，並優先增設2歲專班，滿足當地家長的需求。

對於招生缺額較多的區域，則由縣市評估區位調整，將人力轉移到有增設需求的行政區，避免資源重疊與失衡。

教育部表示，2歲專班的需求較多，未來將持續請縣市在確保3到5歲幼兒就學權益的前提下，逐步將部分名額轉為2歲專班。

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