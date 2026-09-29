全國首推財商教育四年計畫 新北跨界強化親師生理財防詐意識

為提升學生金融素養與防詐能力，新北市教育局今啟動「115-118學年度高級中等以下學校財商教育四年工作計畫」，此計畫為全國首創，由樹林高中、鶯歌國中及安溪國小領航，跨界串聯企業與公益團體，從國小至高中打造扎根生活的財商學習路徑。
教育局長張明文表示，財商教育是孩子必備的生活能力。從分辨「想要」與「需要」、零用錢規劃，到面對網購與詐騙，皆與日常息息相關。新北市串聯學校、家庭與民間資源，確保學生不受背景影響，皆能學會資訊判斷、資源管理並為選擇負責。
教育局指出，此次計畫整合企業、公益團體與學校組成跨界財商教育網絡，依不同學習階段導入多元資源。未來親子攜手瀚亞投資與保誠人壽推動「CHA-CHING兒童理財教育計畫」，以桌遊及教具建立基礎金錢觀。
另華南永昌證券走入偏鄉及教育資源相對不足的學校，推廣財商體驗課程；富邦金控規劃親子營隊，讓財商對話延伸至家庭；兆豐銀行辦理親師理財防詐講座，台灣公益團體自律聯盟則協助教師共備與教材轉譯，讓學生會判斷、教師能教、家長能陪伴。
安溪國小校長張錦霞表示，透過理財計畫表與情境模擬，學生更能分辨「需要」與「想要」。鶯歌國中洪昱森同學分享，參加金融理財社團後，學會「先規劃、再消費」，也懂得運用記帳及預算工具安排收支，遇到一頁式網購等可疑訊息先查證。
樹林高中畢業、現就讀國立中央大學財務金融學系的楊善伃表示，高中金融理財選修課讓她提早接觸風險評估、資產配置及數位防詐，不僅幫助確認升學方向，也逐步建立面對財務選擇的判斷能力。
教育局說明，新北自108年起攜手民間夥伴深耕兒童理財教育，已培育23所種子學校，此次四年計畫將持續擴大推動量能，預計每年培力240名教師，並以至少八成參與教師能運用AI工具設計情境模擬教材為目標，將財商概念轉化為貼近生活的學習內容；另透過數位資源共享平台，產出15件以上優秀教案及10個專業社群研發成果，讓財商教育從課堂走進生活，陪伴孩子建立理性判斷、妥善規劃及面對風險的能力。
創刊於1954年的皇冠 雜誌，走過72年、874期後，今天宣布將於12月出版最後一期，為這段跨越數個世代的出版旅程畫下句點。皇冠雜誌發行人平珩，今天宣布這件震驚文壇的消息。
屏東縣教育產業工會今日召開記者會，揭露一名工會幹部同時任職國小特教教師，長期以「教育專家、好爸爸」形象面對社會，而私下卻涉公開社群刊登不雅照片、販售原味內褲，甚至疑似涉及未成年性行為等爭議，理事長郭瑋真代表全體幹部向社會致歉，並宣布依會內程序解除該名幹部目前擔任的所有職務、啟動會員處分程序；並依法向教育主管機關提出檢舉。
基隆某幼兒園不當對待幼兒事件，引發家長對園方管理及調查制度的質疑。受害幼兒家長與家長團體、台灣民眾黨代表等人今天到教育部前陳情，要求檢討園方罰則，提高教保機構及負責人更高處罰。並由中央訂定幼兒園監視錄影設備的設置、保存及調閱規範，讓事件發生後能及時保全證據、釐清事實。
金門縣金城鎮一間私立幼兒園中秋節前推出「柚子小軍團出擊」活動，老師以柚子皮替幼童製作創意服裝，但孩子都赤裸上身，僅穿著內褲、尿布的造型走出校園，甚至到附近連鎖超市活動，還拍攝影片、照片公開，引發網友對幼兒身體隱私、服裝適切性及影像曝光的強烈質疑。相關影片近日在社群平台瘋傳，園方隨後將影片下架並發布聲明，但回應卻說是經過家長同意，引發大批網友質疑「硬凹」。
台東池上鄉人氣小吃店「吉本肉圓」，牆上掛著陳睿淵的油畫「野地菜園」，畫中綠黃相間的清亮油彩，意外跟店家端出的肉圓「撞色」、產生協調的美感。大家印象中油膩雜亂的小吃店，卻能成為展示台灣當代畫家畫作的展場，這是台灣好藝術基金會和池上穀倉藝術館攜手推出的「藝術共享計畫」，將穀倉藝術館典藏的畫作、攝影作品免費借給池上店家展示，宛如「民間免費版藝術銀行」，讓當代藝術走進人群、釋放藝術的溫暖與多彩。
「現行幼托制度漏洞百出，應完善凌虐刑責、建立吹哨制度！」針對近日基隆虐兒案，白委陳昭姿、蔡春綢29日偕同兒少團體與受害家長前往教育部陳情，痛批幼兒保護網漏洞百出，應該明定園方防免責任，還有統一監視影像調閱規範，要求教育部儘速補破網。
9天逾5百次施暴
基隆「名人幼兒園」受害家長代表周爸爸沉痛控訴，現行法規僅強制三歲以下托嬰中心裝設監視器，三至七歲幼兒園卻付之闕如，導致幼童遇害時求助無門，家長調閱畫面也常遭園方藉故推託。
台北市兒少代表趙士皇指出，今年夏天基隆爆發的幼兒園集體虐童案，短短九天內竟拍下超過500次打巴掌、踹踢、掐脖甚至關禁閉等惡劣畫面，強調檢視監視器還原真相是家長權利，絕非園方恩賜。基隆市家長總會創會理事長李進雄也批評，現行《教保服務人員條例》對施虐教保員重罰40萬，幼兒園負責人卻僅處6千至6萬元罰鍰，嚴重違反比例原則。
明定園方管理責任
「愛孩在聯盟」召集人、基隆市議員候選人林廷翰指提出四大改革訴求：盡速完成兒虐修法並加重處罰；建立教保適任制度並保障內部吹哨者；明定園方防免義務以落實管理究責；由中央統一訂定監視器調閱與保存規範，並公開幼托違規資訊。
陳昭姿表示，民眾黨先前
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