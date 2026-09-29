全國首推財商教育四年計畫 新北跨界強化親師生理財防詐意識

為提升學生金融素養與防詐能力，新北市教育局今啟動「115-118學年度高級中等以下學校財商教育四年工作計畫」，此計畫為全國首創，由樹林高中、鶯歌國中及安溪國小領航，跨界串聯企業與公益團體，從國小至高中打造扎根生活的財商學習路徑。

教育局長張明文表示，財商教育是孩子必備的生活能力。從分辨「想要」與「需要」、零用錢規劃，到面對網購與詐騙，皆與日常息息相關。新北市串聯學校、家庭與民間資源，確保學生不受背景影響，皆能學會資訊判斷、資源管理並為選擇負責。

教育局指出，此次計畫整合企業、公益團體與學校組成跨界財商教育網絡，依不同學習階段導入多元資源。未來親子攜手瀚亞投資與保誠人壽推動「CHA-CHING兒童理財教育計畫」，以桌遊及教具建立基礎金錢觀。

另華南永昌證券走入偏鄉及教育資源相對不足的學校，推廣財商體驗課程；富邦金控規劃親子營隊，讓財商對話延伸至家庭；兆豐銀行辦理親師理財防詐講座，台灣公益團體自律聯盟則協助教師共備與教材轉譯，讓學生會判斷、教師能教、家長能陪伴。

安溪國小校長張錦霞表示，透過理財計畫表與情境模擬，學生更能分辨「需要」與「想要」。鶯歌國中洪昱森同學分享，參加金融理財社團後，學會「先規劃、再消費」，也懂得運用記帳及預算工具安排收支，遇到一頁式網購等可疑訊息先查證。

樹林高中畢業、現就讀國立中央大學財務金融學系的楊善伃表示，高中金融理財選修課讓她提早接觸風險評估、資產配置及數位防詐，不僅幫助確認升學方向，也逐步建立面對財務選擇的判斷能力。

教育局說明，新北自108年起攜手民間夥伴深耕兒童理財教育，已培育23所種子學校，此次四年計畫將持續擴大推動量能，預計每年培力240名教師，並以至少八成參與教師能運用AI工具設計情境模擬教材為目標，將財商概念轉化為貼近生活的學習內容；另透過數位資源共享平台，產出15件以上優秀教案及10個專業社群研發成果，讓財商教育從課堂走進生活，陪伴孩子建立理性判斷、妥善規劃及面對風險的能力。

教育局長張明文表示，財商教育是孩子必備的生活能力。記者林媛玲／攝影

新北市教育局今啟動「115-118學年度高級中等以下學校財商教育四年工作計畫」，跨界串聯企業與公益團體，從國小至高中打造扎根生活的財商學習路徑。記者林媛玲／攝影

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