72歲皇冠雜誌熄燈！台灣最長壽的文學雜誌之一 12月出版最後1期

創刊於1954年的皇冠雜誌，走過72年、874期後，今天宣布將於12月出版最後一期，為這段跨越數個世代的出版旅程畫下句點。皇冠雜誌發行人平珩，今天宣布這件震驚文壇的消息。

皇冠雜誌由平鑫濤1954年2月22日創辦 。在當時出版與文化資源仍相對有限的環境中，皇冠以與時俱進的編輯手法與兼容並蓄的內容，為讀者開啟多樣化的閱讀經驗。

國立台灣文學館曾將皇冠雜誌定位為「兼顧文藝與大眾的期刊 」。並指出，在訴諸市場的大眾文藝刊物中，皇冠是「經營最成功、壽命最長」的雜誌之一。72年來皇冠雜誌始終在做同一件事：讓好的文字找到讀者。也讓一代又一代 的作者，找到起步的地方。

皇冠雜誌表示，皇冠雜誌見證皇冠文化集團的成長，這本從文學創作起家的綜合性雜誌。延伸至出版電影、繪畫、劇場與舞蹈，從一本雜誌出發，開展出一個多元的文化世界。

平珩表示，2014年60周年時，皇冠曾以「圓滿」為題出版紀念特刊。此後又繼續走了12年。如今，在皇冠文化集團於不同領域各自開枝散藥之際，雜誌選擇以「圓滿之後的圓滿」，為漫長的旅程完成最後一個篇章。

平珩表示，皇冠雜誌走過72年、874期、268萬頁，與約6800名作者、共同編織出一條文學長河，共計約2萬8000篇文章約7000萬字，若將這些頁面首尾相連，綿延約55公里，超過一場馬拉松的距離。

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