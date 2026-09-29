幼兒保護網太鬆散 民團與家長促設吹哨、重罰制度

「現行幼托制度漏洞百出，應完善凌虐刑責、建立吹哨制度！」針對近日基隆虐兒案，白委陳昭姿、蔡春綢29日偕同兒少團體與受害家長前往教育部陳情，痛批幼兒保護網漏洞百出，應該明定園方防免責任，還有統一監視影像調閱規範，要求教育部儘速補破網。

9天逾5百次施暴

基隆「名人幼兒園」受害家長代表周爸爸沉痛控訴，現行法規僅強制三歲以下托嬰中心裝設監視器，三至七歲幼兒園卻付之闕如，導致幼童遇害時求助無門，家長調閱畫面也常遭園方藉故推託。

台北市兒少代表趙士皇指出，今年夏天基隆爆發的幼兒園集體虐童案，短短九天內竟拍下超過500次打巴掌、踹踢、掐脖甚至關禁閉等惡劣畫面，強調檢視監視器還原真相是家長權利，絕非園方恩賜。基隆市家長總會創會理事長李進雄也批評，現行《教保服務人員條例》對施虐教保員重罰40萬，幼兒園負責人卻僅處6千至6萬元罰鍰，嚴重違反比例原則。

明定園方管理責任

「愛孩在聯盟」召集人、基隆市議員候選人林廷翰指提出四大改革訴求：盡速完成兒虐修法並加重處罰；建立教保適任制度並保障內部吹哨者；明定園方防免義務以落實管理究責；由中央統一訂定監視器調閱與保存規範，並公開幼托違規資訊。

陳昭姿表示，民眾黨先前已成功推動三讀修正，針對七歲以下兒童虐死案賦予法官無期徒刑或死刑的裁量空間，並明定各機構須設監視設備、資料保存至少30天並上傳雲端。她直指現行法規裁罰已達上限，中央必須正面回應機構負責人的管理與通報責任是否需再強化。

不願提高罰鍰上限

蔡春綢指出，民眾黨8月26日推動教保相關條例修法時，一再要求幼兒園錄影帶必須保存一個月以上，並提高重大疏失幼兒園負責人僅6萬元的罰款上限，教育部卻始終保留態度、猶豫不決。她嚴正要求教育部說清楚反對理由，並承諾民眾黨在本會期絕對會嚴格要求教育部，提出明確的制度改革內容與時程表。

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