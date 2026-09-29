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柚子皮當胸罩、裙子帶幼童逛超市 金門幼兒園中秋創意惹爭議

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金城鎮一間私立幼兒園中秋節推出「柚子小軍團出擊」活動，以柚子皮替幼童製作創意服裝，孩子赤裸上身，僅穿內褲、尿布的造型走出校園，甚至到附近連鎖超市活動，還拍攝影片、照片公開，引發外界質疑。示意圖／AI生成
金門縣金城鎮一間私立幼兒園中秋節推出「柚子小軍團出擊」活動，以柚子皮替幼童製作創意服裝，孩子赤裸上身，僅穿內褲、尿布的造型走出校園，甚至到附近連鎖超市活動，還拍攝影片、照片公開，引發外界質疑。示意圖／AI生成

金門縣金城鎮一間私立幼兒園中秋節前推出「柚子小軍團出擊」活動，老師以柚子皮替幼童製作創意服裝，但孩子都赤裸上身，僅穿著內褲、尿布的造型走出校園，甚至到附近連鎖超市活動，還拍攝影片、照片公開，引發網友對幼兒身體隱私、服裝適切性及影像曝光的強烈質疑。相關影片近日在社群平台瘋傳，園方隨後將影片下架並發布聲明，但回應卻說是經過家長同意，引發大批網友質疑「硬凹」。

從社群平台流傳的影片及截圖可見，部分幼童身上以柚子皮製作類似胸罩、裙子的造型，身體大部分肌膚裸露，有幼童僅穿內褲或尿布；園方不僅讓孩子穿著這類服裝走進公共場所，還將過程拍攝成中秋節祝賀影片。更引發爭議的是，影片最初公開時未進行馬賽克處理，幼童臉部及身體均清楚可辨。

影片曝光後迅速在社群平台引發討論，不少網友直指，幼兒在公共場所穿著遮蔽程度如此低的服裝並不妥當，更擔心影像一旦公開後遭到截圖、下載或轉傳，幼童及家長恐難以掌握影像後續流向。

性別教育博士蔣琬斯也在社群平台發文表示，近日持續看到相關討論，質疑幼兒園讓幾名女童脫至只剩小內褲，再戴上柚子胸罩、柚子皮裙，帶著孩子到附近商家走動並拍攝影片公開；她並指出，影片中的男童則穿著較完整的服裝，進一步引發外界對幼兒身體暴露及性別差異的疑問。

不少網友認為，活動的爭議核心並不在於「柚子裝」本身，而是幼兒穿著的遮蔽程度以及活動地點。有人留言質疑，家長或許知道孩子要穿柚子裝，但未必知道最後的穿著竟如此裸露，「好歹裡面也讓孩子穿個白色T恤或肉色衣服」，認為即使要進行節慶創意活動，也應兼顧幼童身體隱私。

也有家長表示，尊重家長同意及園方的活動安排，但幼兒參與公共場所活動時，服裝遮蔽及身體隱私仍值得更審慎考量，「提出疑問不等於攻擊老師」。更有網友反問，若成人穿著相同造型到公共場所都會覺得不妥，為何換成幼童後，只要取得家長同意就能被視為合理，甚至有人氣憤留言「那下次老師也一起穿啊！」

對於外界質疑，園方今天發布聲明表示，本次中秋體驗活動是參考國內幼兒園、托兒所及托育人員間行之有年的「柚子皮創意裝扮」習俗，目的是讓孩子體驗節慶氛圍，並非園方獨創。

園方強調，活動事前均已取得家長同意，由家長自行準備柚子皮帶至園所，再由老師協助串接、配戴；活動全程遵循「自願參與」原則，即使家長事前同意，若幼兒當天表達不願穿戴，園方也會尊重孩子意願，絕無強迫情況。

至於影片遭轉傳，園方則呼籲社會大眾停止散布或未經授權轉載照片、影片，並表示未經許可重製、散布幼兒影像，恐涉及個人資料保護法及著作權法等相關規定，呼籲共同維護幼兒隱私及權益。

不過，園方強調「家長同意」及「幼兒可拒絕」的說明，仍未完全回應外界對於幼兒穿著遮蔽程度及進入公共場所適切性的質疑，相關爭議仍在社群平台持續延燒。

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