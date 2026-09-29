民團籲統一幼兒園監視錄影規範 教部：已訂注意事項

基隆市近期發生不當對待幼兒事件，受害家長和民代今天一同向教育部陳情，呼籲由中央訂定幼兒園監視錄影設備的設置、保存及調閱規範。教育部表示，已訂有注意事項供縣市依循。
台灣愛孩子聯盟今天和多名受害幼兒家長、台灣民眾黨籍立委蔡春綢、陳昭姿，以及基隆市議員參選人林廷翰、黃申棟一同到教育部陳情，提出完善兒童凌虐刑責、建立教保適任制度、落實園方管理失職責任、統一監視影像調閱規範等4項訴求。
一名不願具名的受害幼兒家長表示，幼兒往往不懂反抗，也難以完整說明經過，監視影像是關鍵證據。然而家長申請調閱要跟園方交涉，可能被拖延而導致影像未能保存，希望能建立直接向地方教育主管機關申請調閱的程序。
教育部今天稍晚以新聞稿回應，現行「直轄市、縣市政府提供閱覽教保相關人員違法事件監視錄影系統攝錄影音資料注意事項」中規定，監視錄影資料應保存14天，涉及違法對待幼兒案件應保存3年，蓄意刪除將受裁罰。
教育部表示，上述「注意事項」也規定，家長有明確事實、明確時間範圍的調閱需求時，地方政府應給予協助。
今天陳情的民團也呼籲公開幼托違規資訊。教育部表示，幼兒園如果受到裁罰，依法會公告於「全國教保資訊網」，方便民眾上網查詢。
教育部表示，現行制度已建立重大違法事件通報及司法協力機制，並明定幼兒園負責人資格及相關管理責任。立法院日前要求檢討「幼兒教育及照顧法」與「教保服務人員條例」的裁罰，教育部已完成盤點，後續將配合立法院審議議程。
創刊於1954年的皇冠 雜誌，走過72年、874期後，今天宣布將於12月出版最後一期，為這段跨越數個世代的出版旅程畫下句點。皇冠雜誌發行人平珩，今天宣布這件震驚文壇的消息。
屏東縣教育產業工會今日召開記者會，揭露一名工會幹部同時任職國小特教教師，長期以「教育專家、好爸爸」形象面對社會，而私下卻涉公開社群刊登不雅照片、販售原味內褲，甚至疑似涉及未成年性行為等爭議，理事長郭瑋真代表全體幹部向社會致歉，並宣布依會內程序解除該名幹部目前擔任的所有職務、啟動會員處分程序；並依法向教育主管機關提出檢舉。
基隆某幼兒園不當對待幼兒事件，引發家長對園方管理及調查制度的質疑。受害幼兒家長與家長團體、台灣民眾黨代表等人今天到教育部前陳情，要求檢討園方罰則，提高教保機構及負責人更高處罰。並由中央訂定幼兒園監視錄影設備的設置、保存及調閱規範，讓事件發生後能及時保全證據、釐清事實。
金門縣金城鎮一間私立幼兒園中秋節前推出「柚子小軍團出擊」活動，老師以柚子皮替幼童製作創意服裝，但孩子都赤裸上身，僅穿著內褲、尿布的造型走出校園，甚至到附近連鎖超市活動，還拍攝影片、照片公開，引發網友對幼兒身體隱私、服裝適切性及影像曝光的強烈質疑。相關影片近日在社群平台瘋傳，園方隨後將影片下架並發布聲明，但回應卻說是經過家長同意，引發大批網友質疑「硬凹」。
台東池上鄉人氣小吃店「吉本肉圓」，牆上掛著陳睿淵的油畫「野地菜園」，畫中綠黃相間的清亮油彩，意外跟店家端出的肉圓「撞色」、產生協調的美感。大家印象中油膩雜亂的小吃店，卻能成為展示台灣當代畫家畫作的展場，這是台灣好藝術基金會和池上穀倉藝術館攜手推出的「藝術共享計畫」，將穀倉藝術館典藏的畫作、攝影作品免費借給池上店家展示，宛如「民間免費版藝術銀行」，讓當代藝術走進人群、釋放藝術的溫暖與多彩。
「現行幼托制度漏洞百出，應完善凌虐刑責、建立吹哨制度！」針對近日基隆虐兒案，白委陳昭姿、蔡春綢29日偕同兒少團體與受害家長前往教育部陳情，痛批幼兒保護網漏洞百出，應該明定園方防免責任，還有統一監視影像調閱規範，要求教育部儘速補破網。
9天逾5百次施暴
基隆「名人幼兒園」受害家長代表周爸爸沉痛控訴，現行法規僅強制三歲以下托嬰中心裝設監視器，三至七歲幼兒園卻付之闕如，導致幼童遇害時求助無門，家長調閱畫面也常遭園方藉故推託。
台北市兒少代表趙士皇指出，今年夏天基隆爆發的幼兒園集體虐童案，短短九天內竟拍下超過500次打巴掌、踹踢、掐脖甚至關禁閉等惡劣畫面，強調檢視監視器還原真相是家長權利，絕非園方恩賜。基隆市家長總會創會理事長李進雄也批評，現行《教保服務人員條例》對施虐教保員重罰40萬，幼兒園負責人卻僅處6千至6萬元罰鍰，嚴重違反比例原則。
明定園方管理責任
「愛孩在聯盟」召集人、基隆市議員候選人林廷翰指提出四大改革訴求：盡速完成兒虐修法並加重處罰；建立教保適任制度並保障內部吹哨者；明定園方防免義務以落實管理究責；由中央統一訂定監視器調閱與保存規範，並公開幼托違規資訊。
陳昭姿表示，民眾黨先前
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