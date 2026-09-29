教團幹部涉售原味內褲、疑與未成年性行為 屏教產宣布解職送主管機關

屏東縣教育產業工會今日召開記者會，揭露一名工會幹部同時任職國小特教教師，長期以「教育專家、好爸爸」形象面對社會，而私下卻涉公開社群刊登不雅照片、販售原味內褲，甚至疑似涉及未成年性行為等爭議，理事長郭瑋真代表全體幹部向社會致歉，並宣布依會內程序解除該名幹部目前擔任的所有職務、啟動會員處分程序；並依法向教育主管機關提出檢舉。

郭瑋真表示，工會近期接獲陳情，並比對公開網路資料，掌握該名國小教師疑似涉及個人營利性私人服務，包括從事男性私密處除毛、販售原味內褲，以及在社群媒體刊登不雅照片等行為。另有Dcard留言疑似涉及該師與學生間性行為，恐傷害教師形象，並涉及教育人員基本職業操守與倫理。

郭瑋真說，目前相關資料仍待主管機關、司法及性平調查機制進一步查證，工會並非調查或司法單位，不會在調查完成前替任何人定罪。

屏教產法務中心副執行長吳忠勳則說，教師的法律責任不能只看是否構成刑事犯罪，即使未達起訴或有罪判決，只要行為違反相關法規，且損害教師專業倫理與形象，學校仍可依《教師法》做成解聘或停聘處分。

屏教產表示，如果曾有學生、教師或其他教育工作者因相關事件受到傷害，呼籲受害人勇敢站出來檢舉；若因壓力、恐懼或其他原因不敢發聲，工會將另行公告正式反映管道，並依法協助轉介至適當的主管機關或司法、性平調查機制。

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