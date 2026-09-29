基隆幼兒園虐兒案引發家長陳情 籲加重園方責任、統一監視器規範
基隆某幼兒園不當對待幼兒事件，引發家長對園方管理及調查制度的質疑。受害幼兒家長與家長團體、台灣民眾黨代表等人今天到教育部前陳情，要求檢討園方罰則，提高教保機構及負責人更高處罰。並由中央訂定幼兒園監視錄影設備的設置、保存及調閱規範，讓事件發生後能及時保全證據、釐清事實。
台灣民眾黨立委、台灣愛孩子聯盟召集人、基隆市議員參選人林廷翰與黃申棟等人也出席。立委蔡春綢、陳昭姿表示，應在本會期有具體改革方針與時程，檢討施虐者究責、教保人員管理、園方責任及監視影像調閱制度，並呼籲教育部，不要讓制度檢討一再延宕，應在本會期提出具體方案，讓孩子能在安全的環境中學習，也讓家長放心送托。
今天有一位受害幼兒家長出席，他表示，孩子年紀小，遭遇不當對待時，未必能反抗或完整說明經過，監視器畫面可能是重要證據。但家長申請調閱時，須先與園方交涉，再由地方教育主管機關處理；過程中若各方說法不一，家長也會擔心影像因時間拖延而未能保存。他主張建立不必直接向涉案園方申請的管道，並訂出一致的處理程序。
出席的家長團體也要求教育部修正教保人員服務條例，讓園方付更多責任。當教保人員有情節重大之體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待之行為，應提高教保機構及負責人更高之處罰。
基隆市家長團體代表李進雄指出，園方不能只在事件發生後配合調查，平時就應提供教師所需的特教資源、專家支持及專業研習，也要透過巡堂、親師溝通與內部管理，及早發現異常。建議教育部修正條例，明確規範園方的預防與監督責任；若機構定期辦理教育訓練並留存紀錄，地方政府也可將實際執行情形列為裁罰考量。
李進雄表示，地方政府雖會稽查幼兒園，但園所數量多，稽查時間與次數有限，園方主管必須發揮日常監督功能。若主管未善盡管理責任，甚至也涉及不當對待，僅以現行罰鍰回應，恐難讓家長信服。
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