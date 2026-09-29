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法國里昂插畫節「台灣焦點」專題 台藝術家呈現多元創作

中央社／ 里昂28日專電

認識台灣，可以從最理性的世界地圖上，看見台灣的形狀；也可以走進最感性的插畫世界裡，從藝術家創作的一幅海報、一本繪本、一部動畫或VR作品中，讓觀眾自行建構對台灣的想像。

第4屆法國里昂國際插畫藝術節IF」與文化部駐法國台灣文化中心聯手規劃「台灣焦點」專題，26日、27日在里昂（Lyon）舉行。主辦人托瑞特（JeanTourette）向中央社表示：「沒有自由，就沒有真正的藝術」。

這樣的理念，也反映在「台灣焦點」的呈現方式。主辦單位並非在現場劃一區名為「台灣」，也不刻意在作品旁強調國籍，而是邀請6位台灣藝術家親臨現場，透過駐村創作、即興繪畫、大師班、專題座談、作品放映等，讓台灣的創作能量直接與本屆近百位國際創作者、及近萬名當地觀眾對話。

6位台灣藝術家為Acia Yang、Croter、張梓鈞、David Huang、黃詩柔、鐘承旭。

其中Acia Yang、Croter、張梓鈞在插畫節前3週抵法駐村，為本屆「WIP藝術家畫畫中」繪本計畫率先繪製封面與章節頁；插畫節期間，再由28位國際插畫家接力，每人限時一小時完成內頁。

David Huang則從本屆30位國際插畫家中脫穎而出，以「如果我開一家吐司店」為題，成為5位主視覺海報創作者之一。作品不僅化為大型告示牌出現在里昂市區，也被製成海報、T恤與托特包，讓觀眾將插畫作品帶回家。

黃詩柔與鐘承旭則以插畫家兼動畫師的身分受邀，除參與動畫放映、DJ動畫活動外，也加入「WIP藝術家畫畫中」的限時創作。插畫節另邀台藝大教授謝文明規劃片單，放映多部台灣動畫短片及2部台灣VR作品。

本屆插畫節在里昂索恩河畔（Saône）的藝術中心Subs舉行。場地前身為修道院，空間廣大，除展出靜態插畫、動畫與現場繪畫外，也設有小誌、繪畫、手作工作坊，以及刺青、牙齒鑲鑽、美甲等創意市集，另有遊戲區、書店與商品區。觀眾在同一時段可穿梭最多7處場地，彷彿走入一座圖像狂想世界。

Subs藝術中心主席維德寇（Margot Videcoq）接受中央社專訪表示，Subs是里昂市重要的17世紀古蹟，近20年已成為接待國際藝術家創作交流的場所，也是當地市民重要的休憩空間。近4年透過里昂插畫節，Subs與里昂高等美院ENSBA Lyon，也共同向觀眾呈現法國與國際當代插畫的重要性。

維德寇說，在社群媒體高度發達的時代，插畫能重新激發人們的想像力與幻想，使人不至於被潛藏暴力的圖像淹沒。

駐法代表郝培芝25日晚間出席業界內部開幕活動時表示，法國與台灣雖然距離遙遠，卻共享一項核心信念：「創作在自由與交流中茁壯成長」。她期待觀眾透過作品看見台灣多樣的面貌，也希望插畫節結束後，台法之間能持續孕育新的合作。

「台灣焦點」25日晚間開幕活動備有台灣餐點與飲料，並安排國際業界交流。里昂1區區長YasmineBouagga、里昂雙年展國際關係主管Charline Bruhat、里昂議員Sylvie Blès-Gagnaire等人，以及多位歐洲駐外使節代表出席。

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