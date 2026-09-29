台灣再赴阿根廷旅展 美食書法布袋戲展現旅遊魅力

阿根廷拉丁美洲國際旅遊展（FIT）於26日至29日在布宜諾斯艾利斯舉行為期4天，吸引62國、逾15萬人次參與。台灣第二度參展，透過美食、茶文化、書法及自然生態等內容，向阿根廷民眾介紹台灣旅遊魅力。

阿根廷觀光暨體育部長希歐里（Daniel Scioli）在開幕式表示，國際旅遊持續成長，根據阿根廷國家統計暨普查研究院（INDEC）資料，今年1月至7月有約160萬名遊客抵達阿根廷，年增19%；阿根廷拉丁美洲國際旅遊展成為推廣旅遊目的地重要平台。

駐阿根廷代表謝妙宏表示，透過參展讓阿根廷民眾從美食、自然、生態及文化等，認識台灣不同面向，也透過布袋戲、茶道、書法等現場文化體驗和觀光資訊講座，增加民眾對台灣文化的了解，進一步規劃到台灣旅遊。

就讀觀光科系大一的阿根廷學生白瑞拉（NarelaPereyra）接受中央社記者訪問表示，她過去曾透過旅遊節目看過台灣的介紹，沒想到這次在旅展看到台灣展區，還有機會品嘗台灣風味食品，希望未來有機會到台灣旅遊，或赴台灣學校交流。

台灣展區以橘色為主視覺，搭配台灣意象背板，三太子及Team Taiwan歌曲吸引民眾駐足。展區連續多日安排書法、茶文化、布袋戲及珍珠奶茶等體驗，將台灣元素融入旅遊推廣，與阿根廷民眾互動。

此外，阿根廷台僑青年組成的FASCA團體也在現場協助介紹台灣文化及旅遊資訊，從青年視角分享台灣，成為台阿文化交流的一環。

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