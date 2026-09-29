藝術銀行扮推手 火鍋店也來租藝品

人們習慣從圖書館借書、從車行租車、還會租禮服和行李箱，但有沒有想過租借一件藝術品呢？在歐洲，「藝品出租」已發展出成熟的商業模式，人們可以像訂閱Netflix一樣付固定月費挑藝術品，出租平台就會派專人到府更換畫作。

台灣則在二○一三年由文化部成立藝術銀行，目前有三千多幅藝術品可供出租，但僅限法人如公家機關、醫院、美術館、企業承租，不能租給個人。藝術銀行執行長林平表示，藝術銀行未來目標是讓一般民眾也可以租賃藝術品。

荷蘭是歐洲最早發展「藝品出租」的國家，早在一九五五年阿姆斯特丹便成立出租藝品的平台，由各地政府編列預算購買未成名藝術家作品，再轉租給一般民眾或企業，政府一邊培植新秀藝術家、一邊培養全民美學品味。

之後此類出租平台進入民間、百家爭鳴，許多小鎮都設有藝品出租平台、甚至連美術館都有藝術出租部門。而不少平台會將會員繳納的月費部分轉為「購藏基金」，會員的租金可以轉成購買畫作的費用，鼓勵會員最後「以買代租」，將喜愛或適合居家風格的藝術品買下永久珍藏。年輕藝術家的作品也透過此一模式，打入中產階級的居家市場。

台灣的藝術銀行由文化部設立，也是以國家資金購藏年輕藝術家的作品租給民間；但藏品「只租不賣」、不開放個人以私人名義租賃作品。林平表示，商家只要拿出營業事業登記證明，也可承租藝術銀行作品。

藝術銀行一年約出租八百多件畫作，目前以美術館、法人和台積電承租為大宗，但也有小酒吧和髮廊承租藝術品，曾有火鍋店向藝術銀行租賃以豬肉為主題的畫作。

台灣人掛真跡的習慣尚未養成，許多人寧可去ＩＫＥＡ、電商買便宜的複製畫，也不願意花錢入手真跡。林平表示，藝術銀行希望能扮演藝術推手、培養民間欣賞真跡的習慣；但目前受限人力，尚未開放私人承租。她透露，藝術銀行的租金不高，反倒是保險費和運輸費是更大的負擔。

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