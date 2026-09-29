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團體第3 國際技能國手凱旋返台

聯合報／ 記者葉信菉／桃園報導
第四十八屆國際技能競賽，我國獲得三金、三銀、七銅及卅項優勝，團體總成績第三，代表團昨返抵國門，勞動部長洪申翰（左）前往接機。記者葉信菉／攝影
第四十八屆國際技能競賽，我國獲得三金、三銀、七銅及卅項優勝，團體總成績第三，代表團昨返抵國門，勞動部長洪申翰（左）前往接機。記者葉信菉／攝影

第四十八屆國際技能競賽日前在上海比賽，本屆共有六十八個國家參賽，我國派出五十三位國手參與四十七項職類，獲得三金、三銀、七銅及卅項優勝，團體總成績在參賽國中名列第三。代表團昨天返抵桃園機場，勞動部洪申翰前往接機鼓勵，他強調這樣的榮譽除了是選手個人的，也是台灣整體的榮譽。

賴清德總統發出賀電，向本屆國手、裁判、裁判長、教練及培訓團隊致意，肯定選手展現技能教育與技能人才培育的成果，並期許技能人才持續在專業領域發揮所長。

洪申翰表示，比賽結果有些人得獎有些人沒有，但選手長時間的努力絕對不會只靠獎牌來定義，選手在這麼多年的累積與磨練，一定是未來投入工作最重要的資產，不管成績如何，勞動部會繼續協助大家往前走，勞動部的工作不是讓大家比完賽就結束，希望能協助選手從學習、訓練、比賽，甚至未來在產業裡面發光發熱。

拿下花藝職類金牌的楊宇鈞說，比賽其實不緊張，反而因為享受過程而感到開心，最後更拿下冠軍，其實每一次參賽的經驗都會讓選手進步非常多，這次比賽包括臨場應變以及遇到情況時怎麼把情緒調整回到冷靜的狀態，這是最大的收穫。

為表彰國手及培訓團隊，勞動部將於下個月中在台北萬豪酒店舉行頒獎典禮。依「技能競賽實施及獎勵辦法」規定，獲得金牌、銀牌、銅牌及優勝的國手，將發給新臺幣十萬至一二○萬元獎金，其培訓團隊亦將獲得最高六十萬元獎金。

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