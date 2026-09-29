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致敬教師 賴總統：AI人才方舟計畫 投入117億

聯合報／ 記者周佑政鄭媁詹宜庭／台北報導

昨天是教師節，賴清德總統在臉書發文向全國教師表達謝意，並表示政府會持續傾聽教育現場聲音，改善教學環境，讓老師獲得應有尊重與支持，安心投入教學。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩說，立法院新會期今天開議，期待營養午餐專法及教師待遇條例修法能在新會期完成三讀。

賴總統表示，師資短缺、親師溝通、學生輔導及行政事務負擔，讓老師承受不少壓力，進入人工智慧時代，教學現場也面臨新的課題；教育部已啟動「ＡＩ人才方舟計畫」，從今年到二○二九年將投入一一七點五五億元，支持教師提升數位與ＡＩ教學專業，打造中小學ＡＩ學習環境。

曾任大學教授的國民黨前主席朱立倫說，台灣校園面臨「校事會議濫訴」、「防衛性教學」與教權失落的深層焦慮。他呼籲，教師待遇要合理，缺的人力要補足，重複的行政工作要減少；處理校園爭議，也要守住學生權益與教師專業，讓學校有能力解決問題，不是任由信任一點一點流失。

柯志恩表示，教師待遇條例自二○一五年實施以來，鐘點費長期未被納入常態薪給體系，造成公私立學校差異，也使課後輔導、課後照顧、學習扶助及寒暑假學藝活動等課餘鐘點費規範不一；教師的實際勞動不應因學校類型、縣市或課程名稱不同而受到差別待遇，應盡速透過修法建立一致、合理且公平的保障。

國民黨立委羅智強說，今年的教師節，老師們心中更多感慨，因為正在承受堪稱史上最糟的教權處境，教育部卻仍無有效作為，甚至顢頇卻步、假裝沒問題；師資政策需政府深入研究評估，而教權保護制度則亟需修法，因為教育部曾答應了還跳票，欠老師一個公道。

羅智強說，立法院新會期將持續推動教育改革，除要求修正教師法，比照日韓強化教權保障，也將力推營養午餐專法，民眾黨也將此列為新會期優先法案，藍白將共同推動完成最後一哩路。

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教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

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