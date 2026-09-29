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教育現場困境 師培主任：有管教權才有受教權

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

衛理女中校長徐建國反思教育目的，認為除了追求升學、學術成就，也應思考學生真正需要的教育。台北科大師資培育中心主任傅遠智則針對教育現場困境，提出三項主張，呼籲保障教師管教權、改善教師待遇，並充實學校基本經費。

論壇上，衛理女中校長徐建國說，自己常思考教育的目的到底是什麼，是考上好學校、念碩士博士，還是教育部最近所提倡，從明年二、三月開始招收全國最菁英的學生念科學高中，立下卅年後出現三位諾貝爾獎得主的目標？「這是我們很大的夢想，可是這是不是教育的目的」？

談到教育成效，徐建國說，二○二五年ＯＥＣＤ所辦的ＰＩＳＡ素養測驗，台灣成績名列前茅，「可是我們看到我們的學生，真的是像他們成績上所表現的這樣嗎？」他認為這也是值得思考的問題。

而教育現場正面臨校園濫訴、教師管教權限縮及師資流失等諸多問題，立法院前院長王金平主張教育部應將「教師輔導與管教學生辦法」提升至「法律」位階；傅遠智也說現今教師管教受限，應給予適當的管教武器，「受教權要在管教權得到充分保障下才能確保」。

此外，傅遠智呼籲提高教師待遇與福利。他以國中教師薪資為例，大學畢業月薪四萬八千元，假設房租三萬七千元，扣完只剩一萬一千元，若還有托育費用，「這樣怎麼能吸引優秀的人才進到我們的政府部門跟學校呢」？

傅遠智提到，技職教師須具備一年業界實務經驗，但師培中心培養的機械科教師到業界實習後，選擇進台積電。台科、北科等一流大學電子工程系缺教師比想像中嚴重，台灣正面臨高齡化校園，教師退休後卻補不到新人。

傅遠智主張教育部應充實學校基本經費，學校大多仰賴「競爭型計畫」，連修廁所都要寫計畫，「所以我們應該要讓基本的經費回到學校身上，讓老師把時間花在教育、花在教育學生」。

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