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教育海嘯 王金平籲總統開全國教育會議

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
立法院前院長王金平昨呼籲賴總統應履行承諾，召開「第九次全國教育會議」，解決教師大量離職等教育問題。記者許正宏／攝影
立法院前院長王金平昨呼籲賴總統應履行承諾，召開「第九次全國教育會議」，解決教師大量離職等教育問題。記者許正宏／攝影

昨天是教師節，但教育現場親師關係破裂、教師大量離職、教師失去管教權，立法院前院長王金平昨呼籲賴總統應履行承諾召開「第九次全國教育會議」，憂心今日若不大刀闊斧，剷除病灶，台灣明日就成菲律賓。教育部表示，將持續蒐集意見。

台北論壇基金會昨舉辦「二○二六 教育行動論壇」活動，邀集立法院前院長王金平、衛理女中校長徐建國、台北科技大學師資培育中心主任傅遠智，從教育現場、公共政策、國民教育與技職教育等不同面向展開對話，共同思考台灣教育未來的方向。

王金平表示，大環境一直在改變，教育要從容應付變局不簡單，他回顧過去卅年來一連串教改措施，包括廣設大學、綜合高中、九年一貫課程、一○八課綱等，其中不少都已證明為失敗。

王金平說，如今教育海嘯鋪天蓋地而來，親師關係破裂、教師大量離職、教師失去管教權等，「今日若不大刀闊斧，剷除病灶，台灣明日就成菲律賓」。

王金平表示，二○一○年開的第八次全國教育會議，距今已十六年，總統賴清德於競選期間曾公開承諾，上任後將召開第九次全國教育會議，如今任期已過半卻只聞樓梯響，他呼籲賴總統應履行承諾召開全國教育會議，將ＡＩ與數位教育、少子女化衝擊、教改體檢和師資培育等問題一併納入討論。

針對師資短缺問題，王金平除呼籲廢除「校事會議」，也提議讓嚴重缺乏科目的教師享有加給、開放具大學教師資格且有意願者直接轉換中小學教師合格證書、從代理教師中篩選並經培訓後給予教師資格、先考取教師職位再受培訓，以及特殊類科人才擔任教師可適度給予津貼等。

對於王金平的提議，教育部表示，近年規畫擴充偏鄉國中小、國中稀缺領域、國小專輔及學前特教等學士後班，提供代理教師修讀教育學程，並持續滾動檢討開設班別及相關誘因。

至於嚴重缺乏科目教師加給，教育部指出，已調高公立高中以下學校導師職務加給及兼任、代課教師鐘點費，並增訂教師兼任行政工作獎金。針對特定類科或特殊類科教師加給、津貼，將持續蒐集意見，與中央、地方相關機關研議。

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