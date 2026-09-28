從體育專業跨入教保 用同理陪伴成不一樣的老師

向不一樣的「老師」致敬，教保員易憙大學主修體育、加修特教，因實習接觸相處單純的心智障礙者，愛上教保工作，透過同理與陪伴，從服務使用者的笑容中找到堅持至今的力量。

今天是教師節，一般人認知的「老師」，是有證照，在學校裡教書育人，但現實中，有一群人沒有教師證，卻教人說話、教走路及生活自理，他們的工作價值長期被人低估，第一社會福利基金會執行長張菁倫透過新聞稿說，這群人是值得在教師節這天被人致敬的一群人。

易憙就是其中一員，大學時期就常到機構和特教學校實習，101年進入第一社福附設私立中和發展中心當教保員，中途他也離開過，在銀行業待了10個月，卻始終無法適應這樣的職場，所以又回來中和當教保員，就這樣待到現在。

他說，教保員工作很具有挑戰性，要根據不同服務使用者提供不同訓練，尤其遇到有情緒問題的服務使用者，要把自己放旁邊，把服務使用者放中間，抽掉自己的情緒，學習去同理他才知道要怎麼安撫他，對他來說，看到服務使用者的笑容就很開心，也是他會堅持到現在的原因。

職能治療師晨欣長期在第一兒童發展中心為早療幼兒服務，雖然知道到醫療診所工作收入會更好，但她喜歡和小孩子互動，所以常駐在第一兒童提供早療服務。每次看到早療幼兒慢慢學會走路，再慢慢成長到可以脫離她的手，她不只開心，更自豪從事這份幫助孩子翻轉人生的工作。

張菁倫說，第一社福成立至今已47年，長期投入心智障礙者的教育、照顧與支持服務，至今服務人數超過數10萬人，這些服務由第一社福的專業團隊支撐，成員有教保員、社工、治療師，他們每人各司其職，但主要目標都是希望能讓服務使用者過得更好。

張菁倫認為，雖然他們教的東西與學校大相逕庭，但教學本就不是只有在課堂上才能達成，對很多家庭來說，這些不一樣的老師帶給他們孩子人生翻轉的希望，也幫他們承接肩上的照顧重擔。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

體育 陪伴 老師 教師節 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往