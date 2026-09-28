環教教材15年該調整了！彭啓明：「環教2.0」最快明年上路

根據「環境教育法第19條」規定，高級中等以下學校的所有員工、教師、學生，每年均應參加4小時以上的環境教育。環境部長彭啓明於教師節的今日指出，該法上路已15年，環境教育須不斷更新，因此10月將相關內容提至環教審議委員會，「環境教育 2.0」目標至少涵蓋1小時的永續環教，也將與上市櫃公司等參與社會服務與永續發展，目標明年上路。

「環境教育法」上路已15年，其中辦理環境教育課程的實務過程中，機關、學校及辦理單位經常面臨多項實務上的挑戰與困境，包含行政與申報、課程與師資、學員與心態、以及資源與經費等面向。

彭啓明表示，15年前「環境教育法」上路，每所學校每年都要上4小時環境教育，這15年來是老師們一堂一堂把它教出來的，例如帶孩子做資源回收、認識空氣品質旗、走進濕地和森林，也有很多老師利用下班時間，取得環境教育人員認證，台灣的環境教育能從無到有、走進制度，最大的功臣就是老師。

彭啓明指出，然而，氣候變遷的速度比課本改版快得多，去年罕見的颱風從嘉義布袋登陸，每年不斷破紀錄的極端高溫、不定時的強降雨、正在推動的碳定價與循環經濟，這些都是下一代正在面對，也將長期承擔的真實世界，如果教材10幾年不變，如果只計算上了幾小時，卻不知道學生是否真的學會、真的改變，那環境教育就可能慢慢變成行政儀式。

彭啓明表示，環境部正在和各界討論「環境教育 2.0」，希望從永續發展的環境教育出發，從固定教材到與時俱進，讓環境教育的內容能跟著真實世界更新，老師不必自己追趕每一個新議題，也從計算時數，到真正看見素養。此外，也從老師獨撐到社會共創，讓企業、社區和地方一起投入，不再讓老師孤軍奮戰。

彭啓明表示，孔子說「學而時習之」，學習本來就該不斷更新、反覆實踐，環境教育更是如此，目前已和金管會討論，鼓勵上市櫃公司等參與社會服務與永續發展，10月會將相關內容提至環教審議委員會，草案預計年底提出，目標最快明年上路。

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