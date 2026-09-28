快訊

收假高鐵塞爆！台中站月台排長龍 乘客怨：沒等1小時上不了車

苗栗民宅火災 1家4口「大火濃煙關門」輕微嗆傷獲救

第三次世界大戰若爆發哪裡最安全？ 外媒點名12個避難地

聽新聞
0:00 / 0:00

環教教材15年該調整了！彭啓明：「環教2.0」最快明年上路

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據「環境教育法第19條」規定，高級中等以下學校的所有員工、教師、學生，每年均應參加4小時以上的環境教育。示意圖。記者李柏澔／攝影
根據「環境教育法第19條」規定，高級中等以下學校的所有員工、教師、學生，每年均應參加4小時以上的環境教育。示意圖。記者李柏澔／攝影

根據「環境教育法第19條」規定，高級中等以下學校的所有員工、教師、學生，每年均應參加4小時以上的環境教育。環境部彭啓明教師節的今日指出，該法上路已15年，環境教育須不斷更新，因此10月將相關內容提至環教審議委員會，「環境教育 2.0」目標至少涵蓋1小時的永續環教，也將與上市櫃公司等參與社會服務與永續發展，目標明年上路。

「環境教育法」上路已15年，其中辦理環境教育課程的實務過程中，機關、學校及辦理單位經常面臨多項實務上的挑戰與困境，包含行政與申報、課程與師資、學員與心態、以及資源與經費等面向。

彭啓明表示，15年前「環境教育法」上路，每所學校每年都要上4小時環境教育，這15年來是老師們一堂一堂把它教出來的，例如帶孩子做資源回收、認識空氣品質旗、走進濕地和森林，也有很多老師利用下班時間，取得環境教育人員認證，台灣的環境教育能從無到有、走進制度，最大的功臣就是老師。

彭啓明指出，然而，氣候變遷的速度比課本改版快得多，去年罕見的颱風從嘉義布袋登陸，每年不斷破紀錄的極端高溫、不定時的強降雨、正在推動的碳定價與循環經濟，這些都是下一代正在面對，也將長期承擔的真實世界，如果教材10幾年不變，如果只計算上了幾小時，卻不知道學生是否真的學會、真的改變，那環境教育就可能慢慢變成行政儀式。

彭啓明表示，環境部正在和各界討論「環境教育 2.0」，希望從永續發展的環境教育出發，從固定教材到與時俱進，讓環境教育的內容能跟著真實世界更新，老師不必自己追趕每一個新議題，也從計算時數，到真正看見素養。此外，也從老師獨撐到社會共創，讓企業、社區和地方一起投入，不再讓老師孤軍奮戰。

彭啓明表示，孔子說「學而時習之」，學習本來就該不斷更新、反覆實踐，環境教育更是如此，目前已和金管會討論，鼓勵上市櫃公司等參與社會服務與永續發展，10月會將相關內容提至環教審議委員會，草案預計年底提出，目標最快明年上路。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

彭啓明 環境部 永續 教師節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆「小太陽老師」宋吉清 教師節前感念國中恩師「三顧茅廬」助升學

教師節前夕 全教總公布縣市長教育政見：降班級人數、行政減量

批中央丟包教師荒給地方 民眾黨拋定期審議薪資等4解方

國泰投信深化海洋永續行動 從救援、研究到教育打造海洋保育全鏈結

相關新聞

環教教材15年該調整了！彭啓明：「環教2.0」最快明年上路

根據「環境教育法第19條」規定，高級中等以下學校的所有員工、教師、學生，每年均應參加4小時以上的環境教育。環境部長彭啓明於教師節的今日指出，該法上路已15年，環境教育須不斷更新，因此10月將相關內容提至環教審議委員會，「環境教育 2.0」目標至少涵蓋1小時的永續環教，也將與上市櫃公司等參與社會服務與永續發展，目標明年上路。

教師難找、管教難做 師培主任拋3主張：重建教師專業權威

今天是教師節，台北論壇基金會舉辦「2026 教育行動論壇活動」，討論教育現場面臨的諸多考驗，台北科大師資培育中心主任傅遠智呼籲保障教師管教權、改善教師待遇、充實學校基本經費。

教師難為 國中導師合理月薪應該多少？民眾認為平均合理薪資出爐

今天是教師節，但教師工作不再受到青睞，1111人力銀行「全台教師缺工現況調查報告」顯示，教師鐵飯碗在許多人眼中早已不具吸引力，受訪者認為前三大理由依序是：薪水和付出不成正比例、干預教學的恐龍家長，以及面臨被投訴風險。

金華國中陷午餐爭議…校長公開信諾檢視食安 盼學生：別急著為學校辯護

北市金華國中營養午餐是否為集體中毒爭議未歇，校長黃啟清近日在學校官網發表公開信，關心受影響同學，但要學生不需急著為學校辯護，由他承擔行政責任，學校會重新檢視食安…

教師節推海外見習 青年署助教師跨國取經10月30日起開放報名

今天是教師節，教育部青年發展署向全台教育工作者致以最深敬意，並表示持續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，開發並提供許多海外見習機會予青年教師參與，見習面向從教師專業發展、探索創新教育、AI教育領航到弱勢學生支持，種類從側面觀察到實際參與當地教育；多位優秀教師參與計畫，不僅充實新的知識，更將所學帶回台灣，讓教學視角更全方位、國際化，成為全台教師實踐教育創新的最佳後盾。

竹市特教評鑑表現亮眼 獲教育部「優等」肯定

教育部最新公布「地方政府特殊教育績效評鑑」結果，新竹市整體評鑑榮獲「優等」，其中「鑑定、安置及輔導」、「課程及教學」及「特殊教育支援、資源及經費編列」三大評鑑分項更全數獲評「優等」，市府今說，依教育部評鑑標準，整體評鑑獲評「優等」，各分項須達「甲等」以上，竹市此次三大分項均獲「優等」，凸顯市府持續精進特殊教育服務的成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。