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國際技能競賽國手凱旋 勞動部長接機轉達總統賀電表達肯定

中央社／ 桃園機場28日電
第48屆國際技能競賽圓滿落幕，台灣代表團28日下午返台，勞動部長洪申翰（前左）表示，未來會再擴大支持選手學習技能，包括培訓、提升比賽環境和擴大跟產業銜接，讓選手都能真正發光發熱。中央社
第48屆國際技能競賽圓滿落幕，台灣代表團28日下午返台，勞動部長洪申翰（前左）表示，未來會再擴大支持選手學習技能，包括培訓、提升比賽環境和擴大跟產業銜接，讓選手都能真正發光發熱。中央社

第48屆國際技能競賽27日落幕，台灣代表團今天返台，勞動部長洪申翰赴桃機接機並帶來總統賴清德賀電，他除了表達慰勞與肯定，表示將擴大支持學習技能及跟產業銜接。

第48屆國際技能競賽（World Skills Competition）27日在中國上海落幕，台灣有53名國手參加47項職類，最終奪下3金3銀7銅30優勝，團隊總成績在68個參賽隊伍中名列第3，展現台灣青年技能人才的專業實力。

洪申翰下午前往桃園國際機場接機，他除了送上花束、與選手們一一擊掌，更帶來總統賴清德賀電，洪申翰現場念出賀電內容，肯定選手們以堅持不懈的精神與精湛技藝為國家爭光。他在致詞時感謝代表團成員守護國手及台灣參與競賽的權利和尊嚴。最後更忍不住大讚「大家真的幹得好，真的幹得太好了」。

洪申翰接受媒體聯訪表示，台灣代表團這次拿到3金、3銀、7銅、30優勝，在團體排名第3名也比上屆前進1名，台灣在技能實力是持續進步跟累積，不管是選手、老師還是教練，都是長時間、點點滴滴累積才能有今天亮眼的成果跟成績，勞動部會承繼比賽經驗，未來會再擴大支持選手學習技能，包括培訓、提升比賽環境和擴大跟產業銜接，讓選手都能真正發光發熱。

隊長陳祈聖指出，能站上這個舞台就已經很不容易了，因為所有的努力就只有選手自己知道，雖然有些人拿到好成績有些人則沒有，但最重要的，是在練習的過程才是選手學到最多東西的時候。

在商務軟體設計（軟體應用開發）職類取得金牌的呂治寬表示，這次相較於過往的競賽有非常大的變化，這次因為現場才能看到題目，就變成非常吃選手的臨場能力，他感謝所有曾幫過他的指導老師。

於網路安全職類獲得金牌的邱昱翔和楊詠旭指出，在第1天比賽時在環境及時間都遇到問題，但是2人仍在最後的時間內把所有的題目做完，這是令2人最難忘的印象，2人除了感謝父母，也謝謝教育部等單位的人才、資安培育計畫。

拿下花藝職類金牌的楊宇鈞說，比賽其實不緊張，反而因為滿享受的，所以過程非常開心，最後更拿下冠軍，其實每一次參賽比起練習都會讓選手進步非常多，這次比賽包括臨場應變及遇到情況時怎麼把情緒調整回到冷靜的狀態，這是比賽最大的收穫。

第48屆國際技能競賽落幕，台灣代表團28日下午返台，勞動部長洪申翰（前左）親自赴桃園國際機場接機，並帶來總統賴清德賀電，肯定選手們以堅持不懈的精神與精湛技藝為國家爭光。中央社
第48屆國際技能競賽落幕，台灣代表團28日下午返台，勞動部長洪申翰（前左）親自赴桃園國際機場接機，並帶來總統賴清德賀電，肯定選手們以堅持不懈的精神與精湛技藝為國家爭光。中央社

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