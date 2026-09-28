影／國際技能競賽代表團返台 勞動部長洪申翰接機感謝選手

第48屆國際技能競賽於9月27日在上海結束，本屆共有68個國家參賽，我國派出53位國手參與47項職類，獲得3金、3銀、7銅及30項優勝，團體總成績在68個參賽國中名列第3。代表團於今天返抵桃園機場，勞動部長洪申翰前往接機鼓勵，他強調這樣的榮譽除了是選手個人的，也是台灣整體的榮譽，感謝所有選手。
總統賴清德發頒賀電，向本屆國手、裁判、裁判長、教練及培訓團隊致意，肯定選手展現技能教育與技能人才培育的成果，並期許技能人才持續在專業領域發揮所長。
洪申翰表示，今天在表賽的結果中有些人得獎有些人沒有，但各位選手長時間的努力絕對不會只靠獎牌來定義，選手在這麼多年的累積與磨練，一定是未來投入工作最重要的資產，不管成績如何，勞動部會繼續協助大家往前走，勞動部的工作不是讓大家比完賽就結束，希望能協助選手從一開始的學習、訓練、比賽，甚至未來大家在產業裡面發光發熱。
拿下花藝職類金牌的楊宇鈞說，比賽其實不緊張，反而因為享受過程而感到開心，最後更拿下冠軍，其實每一次參賽的經驗都會讓選手進步非常多，這次比賽包括臨場應變以及遇到情況時怎麼把情緒調整回到冷靜的狀態，這是最大的收穫。
為表彰國手及培訓團隊，勞動部將於10月12日在台北萬豪酒店舉行頒獎典禮。依《技能競賽實施及獎勵辦法》規定，獲得金牌、銀牌、銅牌及優勝的國手，將發給新臺幣10萬至120萬元獎金，其培訓團隊亦將獲得最高60萬元獎金。
根據「環境教育法第19條」規定，高級中等以下學校的所有員工、教師、學生，每年均應參加4小時以上的環境教育。環境部長彭啓明於教師節的今日指出，該法上路已15年，環境教育須不斷更新，因此10月將相關內容提至環教審議委員會，「環境教育 2.0」目標至少涵蓋1小時的永續環教，也將與上市櫃公司等參與社會服務與永續發展，目標明年上路。
今天是教師節，台北論壇基金會舉辦「2026 教育行動論壇活動」，討論教育現場面臨的諸多考驗，台北科大師資培育中心主任傅遠智呼籲保障教師管教權、改善教師待遇、充實學校基本經費。
今天是教師節，但教師工作不再受到青睞，1111人力銀行「全台教師缺工現況調查報告」顯示，教師鐵飯碗在許多人眼中早已不具吸引力，受訪者認為前三大理由依序是：薪水和付出不成正比例、干預教學的恐龍家長，以及面臨被投訴風險。
北市金華國中營養午餐是否為集體中毒爭議未歇，校長黃啟清近日在學校官網發表公開信，關心受影響同學，但要學生不需急著為學校辯護，由他承擔行政責任，學校會重新檢視食安…
今天是教師節，教育部青年發展署向全台教育工作者致以最深敬意，並表示持續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，開發並提供許多海外見習機會予青年教師參與，見習面向從教師專業發展、探索創新教育、AI教育領航到弱勢學生支持，種類從側面觀察到實際參與當地教育；多位優秀教師參與計畫，不僅充實新的知識，更將所學帶回台灣，讓教學視角更全方位、國際化，成為全台教師實踐教育創新的最佳後盾。
教育部最新公布「地方政府特殊教育績效評鑑」結果，新竹市整體評鑑榮獲「優等」，其中「鑑定、安置及輔導」、「課程及教學」及「特殊教育支援、資源及經費編列」三大評鑑分項更全數獲評「優等」，市府今說，依教育部評鑑標準，整體評鑑獲評「優等」，各分項須達「甲等」以上，竹市此次三大分項均獲「優等」，凸顯市府持續精進特殊教育服務的成果。
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