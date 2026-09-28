台南市教師會、教產工會論壇提3大願景、8大訴求 濫訴過濾備受關注

因應教師節，台南市教師會與台南市教育產業工會今舉辦「928台南市教師願景重塑運動教育論壇」，近200名教師、校長、家長團體及市長、市議員參選人與會，盤點台南市近8年教育政策，提出「三大願景、八項核心倡議」，並將論壇共識彙整為「2026台南教育行動宣言」。

南市教師會表示，台南近年在行政未休假加班費、課程計畫回歸備查、學習扶助減量、代理教師完整聘期及敬師禮金調升等政策有所進展，但教育現場仍面臨缺師、退休潮、特教支持不足及行政負擔等問題。

南市教師會指出，今年8月開學前，台南市國小代理教師缺額達27名，較台北市26名及花蓮縣23名多；今年8月1日單日退休教師更達374人，包括國小254人、國中120人，教師人力調度壓力增加，此外，特教助理員時數及校園行政工作量，仍有改善空間。

台南市教育產業工會說，針對未來教育政策，提出「穩健體質、完備支持、專業尊嚴」三大願景，包含依法寬列教育經費、調降大型學校班級人數、穩定小校教學人力、強化特教與輔導資源，以及明確劃分行政業務、減輕教師負擔、建立陳情過濾機制等8項倡議，作為重塑台南教育價值的行動清單。

論壇也針對8項訴求進行票選，其中「積極維護教學專業，建立濫訴過濾機制」獲197票、87.6%支持，居首；「重視教職身心健康，加班費給付法制化」獲145票、64.4%，排名第二；「大校調降班級人數，小校確保教學人力」獲130票、57.8%，排名第三。

南市教師會表示，票選結果反映基層教師對教學專業、工作保障及人力穩定的關注，盼未來教育政策能更直接回應第一線教師需求，讓教師減少行政與非教學工作負擔，回歸教學本業，「2026台南教育行動宣言」後續也會遞交予各黨派市長與市議員參選人，要求參選人公開回應並納入政見。

台南市教師會教師節舉辦教育論壇，近200名教師、校長及家長團體等與會，聚焦教師缺額、行政負擔及教育資源等議題。圖／台南市教育產業工會提供

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