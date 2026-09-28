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國際技能競賽台灣獲獎率9成 歷屆國手就業前景好

中央社／ 上海28日電
在中國上海舉辦的第48屆國際技能競賽27日晚間舉辦頒獎典禮，當場揭曉得獎者。每當台灣國手獲獎，代表團成員就開心揮舞中華台北會旗歡呼。中央社
在中國上海舉辦的第48屆國際技能競賽27日晚間舉辦頒獎典禮，當場揭曉得獎者。每當台灣國手獲獎，代表團成員就開心揮舞中華台北會旗歡呼。中央社

第48屆國際技能競賽27日晚間揭曉成績，台灣代表隊獲獎率達9成，其中有3面金牌。競賽會場不乏企業派人到場尋覓人才，歷屆國手有的自行創業，也有一畢業就被跨國企業錄取。

本屆國際技能競賽在中國上海舉辦，競賽現場為開放式，觀眾可以隔著矮牆近距離觀看選手施作。選手參賽年齡不能超過22歲（部分項目放寬至25歲），許多選手還是高中生。年輕的參賽選手也成為企業獵才目標。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉表示，4天競賽期間，選手們的意志力與認真的態度讓人非常感動。選手不只參加比賽，也有機會透過博覽會等了解企業最新情況。

黃齡玉表示，國手要經過一年以上培訓，經歷國內外比賽，沉著與臨場解決問題能力是企業需要的。因此歷屆國手日後就業都很好，曾有跨國車廠把金牌選手親自操刀的噴漆列入限量款車型銷售，金牌選手成了公司的形象宣傳。

台灣在本屆競賽派出53位國手，參加47個職類，共獲得3金、3銀、7銅、30優勝。勞動部勞動力發展署統計，共43個職類獲獎，整體獲獎率由上屆的86%提高至91.5%。

金牌3面分別是：商務軟體設計（軟體應用開發）職類國手呂治寬、花藝職類國手楊宇鈞、網路安全職類國手邱昱翔和楊詠旭。

銀牌3面分別是：機電整合職類國手謝育翰和陳勁達、家具木工職類國手陳祈聖、美容職類國手葉正堂。

銅牌7面分別是：CAD機械設計製圖職類國手陳柏霖、 行動應用開發職類國手鄭歐元、美髮職類國手林怡萱、 西點製作職類國手沈承佑、汽車技術職類國手劉彥頫、 展示設計職類國手莊玉雪、麵包製作職類國手林裕憲。

在中國上海舉辦的第48屆國際技能競賽27日晚間揭曉成績，台灣國手共獲3金、3銀、7銅、30優勝。圖為獲得網路安全職類金牌的國手邱昱翔和楊詠旭身披中華台北會旗接受頒獎。中央社
在中國上海舉辦的第48屆國際技能競賽27日晚間揭曉成績，台灣國手共獲3金、3銀、7銅、30優勝。圖為獲得網路安全職類金牌的國手邱昱翔和楊詠旭身披中華台北會旗接受頒獎。中央社

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