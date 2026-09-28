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國際技能競賽台灣獲獎率9成 歷屆國手就業前景好
第48屆國際技能競賽27日晚間揭曉成績，台灣代表隊獲獎率達9成，其中有3面金牌。競賽會場不乏企業派人到場尋覓人才，歷屆國手有的自行創業，也有一畢業就被跨國企業錄取。
本屆國際技能競賽在中國上海舉辦，競賽現場為開放式，觀眾可以隔著矮牆近距離觀看選手施作。選手參賽年齡不能超過22歲（部分項目放寬至25歲），許多選手還是高中生。年輕的參賽選手也成為企業獵才目標。
勞動部勞動力發展署署長黃齡玉表示，4天競賽期間，選手們的意志力與認真的態度讓人非常感動。選手不只參加比賽，也有機會透過博覽會等了解企業最新情況。
黃齡玉表示，國手要經過一年以上培訓，經歷國內外比賽，沉著與臨場解決問題能力是企業需要的。因此歷屆國手日後就業都很好，曾有跨國車廠把金牌選手親自操刀的噴漆列入限量款車型銷售，金牌選手成了公司的形象宣傳。
台灣在本屆競賽派出53位國手，參加47個職類，共獲得3金、3銀、7銅、30優勝。勞動部勞動力發展署統計，共43個職類獲獎，整體獲獎率由上屆的86%提高至91.5%。
金牌3面分別是：商務軟體設計（軟體應用開發）職類國手呂治寬、花藝職類國手楊宇鈞、網路安全職類國手邱昱翔和楊詠旭。
銀牌3面分別是：機電整合職類國手謝育翰和陳勁達、家具木工職類國手陳祈聖、美容職類國手葉正堂。
銅牌7面分別是：CAD機械設計製圖職類國手陳柏霖、 行動應用開發職類國手鄭歐元、美髮職類國手林怡萱、 西點製作職類國手沈承佑、汽車技術職類國手劉彥頫、 展示設計職類國手莊玉雪、麵包製作職類國手林裕憲。
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