金華國中陷午餐爭議…校長公開信諾檢視食安 盼學生：別急著為學校辯護

北市金華國中營養午餐是否為集體中毒爭議未歇，校長黃啟清近日在學校官網發表公開信，關心受影響同學，但要學生不需急著為學校辯護，由他承擔行政責任，學校會重新檢視食安。

民主進步黨籍台北市議員簡舒培23日說，金華國中家長陳情，4日學生與老師食用營養午餐鮮味小卷後，多個班級甚至導師室都有人腹瀉、嘔吐等。

教育局表示，校方接獲1名學生腹瀉，同班級內另有2人不適，但症狀不同，其他師生無症狀，非集體食物中毒。市長蔣萬安隔天受訪時說，任何指控須有所本。

金華國中校長黃啟清於中秋連假期間在學校官網，以「攜手前行，彼此守護」為題發表一封信，首先強調「學生的健康與安全，絕對是學校最優先考量的事。」

接著他陳述事發於9月4日，學生食用營養午餐（含小卷），5天後（已過留樣保存期），校方收到第一個正式通報，隔兩天又陸續收到兩位同學的告知。期間學校對多方聯繫、掌控、處理。9月23日經議員與媒體披露，引發各界關心。

黃啟清說，他要向此次身體不適、對用餐感到不安或受到事件影響的同學們，表達關心與歉意。但他也請「孩子們，不需要急著在網路社群為學校辯護，有任何問題可以向師長反映，不需要獨自承受。」

他在信中也說，學校絕對尊重大家對食安議題的關心與表達意見的權利，他知道一旦面對持續的公共討論，校園裡的人很容易承受額外的壓力。因此「所有行政責任，應由我個人承擔，不應讓孩子承受立場選擇的壓力，也不應讓第一線教師與行政同仁獨自面對所有質疑」。

黃啟清允諾，會與教師會、家長會、教育局、專家學者，透過午餐供應委員會，從源頭重新檢視營養午餐的食品安全，包括餐點驗收、品質回饋、異常反映、留樣保存、校安通報與家長告知等流程。

北市金華國中營養午餐是否為集體中毒爭議未歇，校長黃啟清近日在學校官網發表公開信，關心受影響同學，但要學生不需急著為學校辯護，由他承擔行政責任，學校會重新檢視食安。圖／截自金華國中官網

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