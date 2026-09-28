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教師難找、管教難做 師培主任拋3主張：重建教師專業權威

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
台北論壇基金會舉辦「2026 教育行動論壇活動」，從教育現場、公共政策、國民教育與技職教育等不同面向展開對話。圖／台北論壇基金會提供
台北論壇基金會舉辦「2026 教育行動論壇活動」，從教育現場、公共政策、國民教育與技職教育等不同面向展開對話。圖／台北論壇基金會提供

今天是教師節，台北論壇基金會舉辦「2026 教育行動論壇活動」，討論教育現場面臨的諸多考驗，台北科大師資培育中心主任傅遠智呼籲保障教師管教權、改善教師待遇、充實學校基本經費。

論壇上，傅遠智提出三個主張，首先是「重建教師專業權威」，他表示，大家常談受教權，卻忽視管教權，過去有《教師輔導與管教學生辦法》，後來改成學校訂定教師輔導與管教學生注意事項，「教師的武器不僅被剝奪，校園也變得更複雜」，加上數位時代與融合教育，教師很難管教全班學生。因此主張「受教權要在管教權得到充分保障下，才能確保」。

第二是提高老師待遇與福利，讓優秀人才願意投入教育。傅遠智以國中教師薪資為例，大學畢業月薪4萬8000元、碩士5萬7000元，若扣除3萬7000元房租，分別只剩1萬1000元及2萬元，若還有托育費用，「這樣怎麼能吸引優秀的人才進到我們的政府部門跟學校呢？」

傅遠智指出，技職教師須具備一年業界實務經驗，但師培中心培養的機械科教師到業界實習後，選擇進入台積電。他說，台科、北科等一流大學電子工程系缺教師情況比想像中嚴重，台灣正面臨高齡化校園，教師退休後卻補不到新人。

第三是充實學校基本經費，讓教育回歸教育。傅遠智說，台大有12%經費是競爭型計畫，中小學也一樣，高雄市有學校連修廁所都要寫計畫。校長也經常要參加各局處會議、配合活動，「所以我們應該要讓基本的經費回到學校的身上，讓老師把時間花在教育、花在教育學生。」

現任衛理女中校長、建國中學前校長徐建國則說，自己常思考教育的目的到底是什麼，是考上好學校、念碩士博士，還是教育部最近所提倡，從明年二、三月開始招收全國最菁英的學生念科學高中，立下30年後出現3位諾貝爾獎得主的目標？「這是我們很大的夢想，可是這是不是教育的目的？」

談到教育成效，徐建國說，2025年OECD所辦的PISA素養測驗，台灣成績名列前茅，「可是我們看到我們的學生，真的是像他們成績上所表現的這樣嗎？」他說，這也是值得思考的問題。

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