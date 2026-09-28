教師難為 國中導師合理月薪應該多少？民眾認為平均合理薪資出爐

今天是教師節，但教師工作不再受到青睞，1111人力銀行「全台教師缺工現況調查報告」顯示，教師鐵飯碗在許多人眼中早已不具吸引力，受訪者認為前三大理由依序是：薪水和付出不成正比例、干預教學的恐龍家長，以及面臨被投訴風險。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，從調查結果發現，受訪者認為造成過往人人稱羨的「教師」光環已全然褪色，主要是薪水和付出不成正比70.7%、干預教學的恐龍家長68.2%、面臨被投訴風險62.1%、管教權被限縮52.4%、下班後還要回家長訊息46.3%以及學生有事老師有責44.7%等因素。除了教學之外，還必須面對行政、學生輔導、親師溝通及各類突發事件，甚至擔心面臨訴訟風險，為了自保而採取防禦性教學。

調查也指出，最辛苦最不好當的教學身分，首推公立國中老師66.7%，再者才是公立國小老師54.3%以及幼教老師37.9%。

另外，值得關注的是，隨著社群軟體的盛行，對教師而言究竟是助力還是壓力？日前有名國中教師在早上6點傳訊息到班群，卻遭到家長粗鄙回嗆，究竟親師之間該如何維持溝通才是最理想的距離呢？調查顯示「建立班級群組，導師也在群裡」63.4%以及「透過聯絡簿溝通46.3%」兩大管道，是目前被認為最能被大眾接受的方式。

究竟有哪些措施能讓教師重拾熱情或是鼓舞更多人從事教育工作呢？答案顯示，提高教師薪資福利及退休保障68.2%、減少教師行政工作，讓老師有更多時間專心教學56.4%、學校及政府力挺，給予教師完全的管教權54.8%、檢討投訴機制53.6%以及給予充份的自主權讓老師能發揮所長51.2%。

更進一步問及「擔任國中導師的合理月薪應該是多少」，結果顯示有15.1%認為要８萬元以上才合理，整體平均則是落在65,180元。莊雨潔指出，合理的薪酬制度是人才市場最基本的誘因，工作責任持續增加，薪資、福利及職涯發展，如果不能反映出工作價值，長期下來勢必影響人才投入意願，當「穩定」不再是吸引人才的唯一條件，如何打造更友善、更具支持性的工作環境，將是國內教育界招募與留任的核心課題。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

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