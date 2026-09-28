教師節推海外見習 青年署助教師跨國取經10月30日起開放報名

今天是教師節，教育部青年發展署向全台教育工作者致以最深敬意，並表示持續推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，開發並提供許多海外見習機會予青年教師參與，見習面向從教師專業發展、探索創新教育、AI教育領航到弱勢學生支持，種類從側面觀察到實際參與當地教育；多位優秀教師參與計畫，不僅充實新的知識，更將所學帶回台灣，讓教學視角更全方位、國際化，成為全台教師實踐教育創新的最佳後盾。

青年署表示，面對數位科技與人工智慧快速發展，教育現場也持續探索AI如何協助教師備課與語言學習。「雙語教育極速學習」前往美國加州藉由實際參與課堂觀察差異化教學，結合AI進行雙語教案整合；「澳洲冒險：AI教室實驗室」則以AI、STEM及STEAM教育為主軸，帶領青年實作教學工具並發展具包容性的教學模式。

青年署說，除了科技工具與雙語教學應用，海外見習也延伸至永續教育與全納融合。「融合創生永續教育」走訪日本名古屋與東京，體驗木育文化與幼教現場，親手打造環保教玩具，讓永續教育從木頭開始；「冰火淬煉：全納永續新視界」前往冰島小學深度見習，結合地熱電廠與國家公園考察，設計不遺漏任何人的永續教案。

此外，「卓越教職：台美見習營」以美國華盛頓州教育制度為核心，認識教師入職輔導計畫、初任教師支持與留任機制，並接觸教育主管機關及區域性教育中介組織運作，培養資源整合與跨單位協作實力。「澳視未來：國際教研領航」走訪澳洲昆士蘭州學校、機構，瞭解教師專業發展與國際教育推動模式，從環境與永續教育發掘教學新方法，開拓跨國教學與學術合作可能性。

青年署表示，教育不只發生在教室裡，也能成為青年與世界交流的橋梁。如「解題特工組：聖地行動」前往聖文森偏鄉城市配合當地教師規劃，為學生提供課後輔導。青年在服務學生的同時，也能從第一線教學互動中理解不同文化與教育環境下的學習需求。

116年度青年百億海外圓夢基金計畫將於115年10月30日正式開放報名，全國各級學校教師及各界教育工作者可關注青年百億海外圓夢基金計畫官網，獲取最新的徵件簡章與報名資訊。

「澳視未來：國際教研領航」走訪澳洲昆士蘭州學校、機構，瞭解教師專業發展與國際教育推動模式。圖／教育部提供

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