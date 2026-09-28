把台灣拼進世界 溫哥華隊44分鐘完拼創北美最快紀錄

北美洲台灣婦女會舉辦的「把台灣拼進世界」拼圖比賽陸續在北美20個城市舉行，昨天在溫哥華熱鬧登場，來自不同族裔、跨世代的150多人埋首在一片片台灣拼圖中，其中一隊僅花44分鐘就完成拼圖，創北美最快紀錄。不少非台裔民眾都說，這項趣味活動進一步激發他們想踏進台灣、體驗當地風土人情。

這次拼圖比賽反應非常熱烈，25隊名額很快搶光，最後增至27隊參加。參賽者橫跨老、中、青三代， 年紀最小的參賽者僅5歲，最年長則為85歲。既有年輕家庭全家出動，也有一些台裔年輕人邀請非台裔朋友一起參加。

來自菲律賓的魯伊斯（Caine Ruiz）和來自圖博的敦珠次仁（Dhundup Tsering）是受同學黃威澄邀請來參加拼圖比賽。

年僅15歲的魯伊斯從未去過台灣，他對中央社說：「台灣拼圖好漂亮，同學Skye（威澄）還趁機向我說明拼圖上的台灣景點和特色食物，感覺台灣真是好地方，我回家一定要遊說父母帶我去台灣一趟。」

敦珠次仁對中央社說，父親年輕時曾在台灣工作過，常聽他說起台灣的美好，一家人都很嚮往台灣。「我們預定明年去台灣一趟，我已經開始準備必吃和必玩的清單了。」

台裔青少年黃威澄和黃威寧兄弟倆對中央社說，一聽說有這個比賽就呼朋引伴拉朋友一起來。「『台灣』名氣很大，我的朋友圈都對台灣印象很好，大家也都很享受這個比賽。」

拼圖比賽規則是要在90分鐘內完成「台灣意象拼圖」。這是由台灣插畫家Littse創作，圖面融合夜市、台北101、台灣動植物、山脈及特色美食等元素。溫哥華賽區第一名是由華思然領軍的Peggy & Friends隊伍，僅花了44分鐘就完成拼圖，創下目前北美賽區最快紀錄。

華思然（英文名Peggy）對中央社說，她和朋友們都很愛拼圖，這項活動特別有意義，除了享受拼圖樂趣外，可以和不同世代、不同文化的人一起交流，大家一起從遊戲和合作中認識台灣。

主辦者北美洲台灣婦女會溫哥華分會會長黃斐琳表示，這是一種輕鬆、自然且具有參與感的方式，讓更多海外民眾能因此接觸台灣的文化、故事、土地與情感。

另一個共同主辦者Team Taiwan Club會長林儀君說：「一個人可以開始，一群人可以讓它走得更遠。希望大家一起，把台灣拼進世界。」

「把台灣拼進世界」（Piecing Taiwan into theWorld）最初由美國密西根安娜堡的駱筱雯發起，她希望透過拼圖，讓更多人看見台灣、認識台灣，也讓台灣的文化與故事進入更多社區。這個構想很快獲得北美各大城市內的台灣社團響應支持，透過不同形式的拼圖比賽和活動，讓台灣印象進一步深植世人心中。

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