竹市特教評鑑表現亮眼 獲教育部「優等」肯定

教育部最新公布「地方政府特殊教育績效評鑑」結果，新竹市整體評鑑榮獲「優等」，其中「鑑定、安置及輔導」、「課程及教學」及「特殊教育支援、資源及經費編列」三大評鑑分項更全數獲評「優等」，市府今說，依教育部評鑑標準，整體評鑑獲評「優等」，各分項須達「甲等」以上，竹市此次三大分項均獲「優等」，凸顯市府持續精進特殊教育服務的成果。

市長高虹安表示，市府近年積極回應教育現場需求，透過「增編經費、增加師資、優化福利、簡化行政」四大策略，持續充實特教人力與資源、改善工作環境並減輕教師行政負擔，期盼讓每位特殊教育學生都能獲得適切且完善的支持。

高虹安指出，為提升特殊教育服務品質，並減輕特教教師教學與行政負擔，市府今年編列特殊教育經費高達7.9億元，占總教育預算5.56%，遠高於法定標準(5%)。在師資人力上，112至115學年度已累計增置96名特教教師，每年增加約1920萬元人事經費，並於114學年度達成「校校設有特教組長」目標，有效分擔行政壓力。

除增加師資外，市府也高度重視特教助理員工作權益及留才環境。115學年度月薪制學生助理員甄選簡章納入工作內容、服務時段及班型等資訊，以提升學校與助理員媒合適配度，並優先配置於高需求學校。同時時薪制助理員自今年1月1日起，也新增國定假日工資、在職訓練工資及颱風假等補助，進一步提升工作保障及待遇。

高虹安說，在強化鑑定評估支持方面，市府訂定114學年度每位教師每年平均評估案件以10案為原則，並於115學年度自籌經費增聘國中、國小鑑定評估專責人員各1名，目前全市共配置6名專責人員，透過支援調派機制，協助分擔第一線教師鑑定評估工作。此外，市府自2024年8月1日起，將鑑定評估報告撰寫費提高至每案1100元，跨校支援另補助400元；去年起再新增施測費補助400元，透過完善人力配置、合理報酬及專業支持，實質減輕教師工作負擔，提升鑑定評估服務品質。

高虹安表示，市府也持續從行政流程著手，提升特教工作效率與彈性。在測驗工具借用制度方面，調整相關機制，在兼顧測驗倫理及專業原則下，開放學校提前借用測驗工具，借用期限延長為一學年，並於暑假前完成歸還與清點；各校也可於開學前一周再次辦理借用。辦理測驗工具借還期間，相關人員得核予公假並辦理課務排代，減少行政作業對教學工作的影響。

此外，市府積極推動特教行政數位化，於113學年度編印特教法規彙整，提供各校辦理相關業務參考；特教網路行政系統也已於去年12月建置完成，並於今年正式上線，未來將進一步導入個別化教育計畫（IEP）電子化系統及教育與運動輔具申請系統，持續提升行政效率與服務便利性。

高虹安說，未來市府將持續傾聽教師、家長及學生需求，在財源許可下逐年充實特教師資與服務人力，並透過完善福利制度、強化專業支持及推動行政數位化，讓各項政策與評鑑成果真正落實於教育現場；同時秉持「尊重差異、適性發展」理念，與學校及特教夥伴攜手打造更完善、友善且具包容力的特殊教育支持環境，落實「新竹好學」教育願景，讓每一位孩子都能獲得適切支持、安心學習、發揮潛能，在竹市擁有屬於自己的發光舞台。

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