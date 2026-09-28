快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

教師節談教育危機 王金平籲賴政府履行承諾開「第九次全國教育會議」

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
立法院前院長王金平出席2026 教育行動論壇活動。記者柯美儀／攝影
立法院前院長王金平出席2026 教育行動論壇活動。記者柯美儀／攝影

今天是教師節，台北論壇基金會舉辦「2026 教育行動論壇活動」，面對師資荒、教師管教等議題，立法院前院長王金平呼籲賴總統應履行承諾召開「第九次全國教育會議」，將AI與數位教育、師資培育等問題納入討論；並提出師資培育修正方向，包括缺乏科目教師加給、開放具大學教師資格者轉換中小學教師證、先考取教師職位再受培訓等。

「2026 教育行動論壇活動」邀集前立法院長王金平、衛理女中校長徐建國、台北科技大學師資培育中心主任傅遠智，從教育現場、公共政策、國民教育與技職教育等不同面向展開對話，共同思考台灣教育未來的方向。

台北論壇基金會董事長蘇宏達開場致詞指出，經濟合作暨發展組織（OECD）最新PISA 2025報告指出，2020年後全球閱讀能力及相關指標普遍下滑，且閱讀能力下降與數位化、手機、平板及AI發展存在關聯；MIT報告則指出，AI雖能提升計算、統計及資料蒐集效率，但也對教育現場帶來新的挑戰，包括AI工具不同等級造成的數位落差、如何判定學生作品是否涉及抄襲及學術倫理等問題。

蘇宏達認為，教育現場在導入AI前，也應先檢視教師工作實況，避免新增計畫與行政工作，增加教師負擔，「老師好，教育才會好；教育好，國家才會好。」

王金平則說，大環境一直在改變，教育要從容應付變局不簡單，問題多又複雜。他回顧過去30年來一連串教改措施，包括廣設大學、綜合高中、九年一貫課程、108課綱等，其中不少都已證明為失敗或異化而難以收場；如今教育海嘯鋪天蓋地而來，親師關係破裂、教師大量離職、教師失去管教權等，「今日若不大刀闊斧，剷除病灶，台灣明日就成菲律賓」。

王金平表示，2010年的第八次全國教育會議，距今已16年，總統賴清德於競選期間曾公開承諾，上任後將召開第九次全國教育會議，如今任期已過半卻只聞樓梯響，他呼籲賴總統應履行承諾召開全國教育會議，將AI與數位教育、少子女化衝擊、教改體檢和師資培育等問題一併納入討論。

針對師資短缺問題，王金平提出師資培育修正方向，包括讓嚴重缺乏科目的教師享有加給；開放具大學教師資格證且有意願者，直接轉換中小學教師合格證書；再度啟動公費特師科制；讓朝綜合大學發展的師範院校保留公費制度；以及先考取教師職位，再接受培訓。

此外，王金平建議，特殊類科人才擔任教師可適度給予津貼，並從代理教師中篩選適合人選，經培訓後取得教師資格，同時改善教師工作環境與待遇。

台北論壇基金會董事長蘇宏達認為，教育現場在導入AI前，也應先檢視教師工作實況，避免新增計畫與行政工作，增加教師負擔，「老師好，教育才會好；教育好，國家才會好。」記者柯美儀／攝影
台北論壇基金會董事長蘇宏達認為，教育現場在導入AI前，也應先檢視教師工作實況，避免新增計畫與行政工作，增加教師負擔，「老師好，教育才會好；教育好，國家才會好。」記者柯美儀／攝影

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

教師節 王金平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教師節前夕 全教總公布縣市長教育政見：降班級人數、行政減量

師鐸獎今表揚 賴總統喊挺教師 卓榮泰：力道可能還不夠但方向重要

批中央丟包教師荒給地方 民眾黨拋定期審議薪資等4解方

落差巨大…政府挺教師 基層怨根本無感

相關新聞

教師節談教育危機 王金平籲賴政府履行承諾開「第九次全國教育會議」

今天是教師節，台北論壇基金會舉辦「2026 教育行動論壇活動」，面對師資荒、教師管教等議題，立法院前院長王金平呼籲賴總統應履行承諾召開「第九次全國教育會議」，將AI與數位教育、師資培育等問題納入討論；並提出師資培育修正方向，包括缺乏科目教師加給、開放具大學教師資格者轉換中小學教師證、先考取教師職位再受培訓等。

搶救瀕臨消失的紅包場文化 春河劇團進駐歌廳打造沉浸式美食戲劇

台上歌手唱著一首首熟悉的歌，台下觀眾喝茶、聊天，用掌聲與紅包支持喜愛的歌手，這是瀕臨消失的「紅包場」，也是屬於台北的庶民娛樂記憶。春河劇團把音樂劇「老闆～來碗陽春麵！」帶進台北碩果僅存的紅包場西門町金鑽歌廳，邀觀眾體會一場「沉浸式美食戲劇」，從美食的滋味中體驗故事。

指揮家呂紹嘉出書「拍子之間」在音符裡感受生命真諦

從3大國際指揮大賽首獎、歐洲國家歌劇院音樂總監，到回台灣深耕傳承，指揮家呂紹嘉出版「拍子之間：呂紹嘉的音樂行旅」，用文字...

教長鄭英耀致教師公開信：成為大家後盾

教育部長鄭英耀昨公開致全國教師一封信，除了祝教師「教師節快樂」，並表示教育部的責任就是務實地成為大家的後盾，把繁瑣的干擾拿掉，讓教師能安心專注於教學本質。但教團認為，教育部應先廢除校事會議，才是教師們真正需要的後盾。

杏壇之怒…教師評施政逾九成不滿意 評分僅2.37分

今天是教師節，台灣教育產業工會九大教師團體進行教育施政滿意度調查，請基層教師為過去一年中央教育施政打分數，滿分十分，平均僅二點三七分，不滿意度超過九成，教團指出，基層教師已對施政投下不信任票。而最想收到的教師節禮物，「部長下台」排第三名。

教師防禦性教學 學者示警：台灣教育恐慢性自殺

基層教師為過去一年中央教育施政打了超低分，投下不信任票。學者示警，校園濫訴、行政過勞、管教權限縮及師資流失等結構性問題未解，教師已退回少做少錯的防禦性教學，台灣教育恐走向「慢性自殺」，政府不能再零碎修補，應推動系統性改革。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。