教師節談教育危機 王金平籲賴政府履行承諾開「第九次全國教育會議」

今天是教師節，台北論壇基金會舉辦「2026 教育行動論壇活動」，面對師資荒、教師管教等議題，立法院前院長王金平呼籲賴總統應履行承諾召開「第九次全國教育會議」，將AI與數位教育、師資培育等問題納入討論；並提出師資培育修正方向，包括缺乏科目教師加給、開放具大學教師資格者轉換中小學教師證、先考取教師職位再受培訓等。

「2026 教育行動論壇活動」邀集前立法院長王金平、衛理女中校長徐建國、台北科技大學師資培育中心主任傅遠智，從教育現場、公共政策、國民教育與技職教育等不同面向展開對話，共同思考台灣教育未來的方向。

台北論壇基金會董事長蘇宏達開場致詞指出，經濟合作暨發展組織（OECD）最新PISA 2025報告指出，2020年後全球閱讀能力及相關指標普遍下滑，且閱讀能力下降與數位化、手機、平板及AI發展存在關聯；MIT報告則指出，AI雖能提升計算、統計及資料蒐集效率，但也對教育現場帶來新的挑戰，包括AI工具不同等級造成的數位落差、如何判定學生作品是否涉及抄襲及學術倫理等問題。

蘇宏達認為，教育現場在導入AI前，也應先檢視教師工作實況，避免新增計畫與行政工作，增加教師負擔，「老師好，教育才會好；教育好，國家才會好。」

王金平則說，大環境一直在改變，教育要從容應付變局不簡單，問題多又複雜。他回顧過去30年來一連串教改措施，包括廣設大學、綜合高中、九年一貫課程、108課綱等，其中不少都已證明為失敗或異化而難以收場；如今教育海嘯鋪天蓋地而來，親師關係破裂、教師大量離職、教師失去管教權等，「今日若不大刀闊斧，剷除病灶，台灣明日就成菲律賓」。

王金平表示，2010年的第八次全國教育會議，距今已16年，總統賴清德於競選期間曾公開承諾，上任後將召開第九次全國教育會議，如今任期已過半卻只聞樓梯響，他呼籲賴總統應履行承諾召開全國教育會議，將AI與數位教育、少子女化衝擊、教改體檢和師資培育等問題一併納入討論。

針對師資短缺問題，王金平提出師資培育修正方向，包括讓嚴重缺乏科目的教師享有加給；開放具大學教師資格證且有意願者，直接轉換中小學教師合格證書；再度啟動公費特師科制；讓朝綜合大學發展的師範院校保留公費制度；以及先考取教師職位，再接受培訓。

此外，王金平建議，特殊類科人才擔任教師可適度給予津貼，並從代理教師中篩選適合人選，經培訓後取得教師資格，同時改善教師工作環境與待遇。

台北論壇基金會董事長蘇宏達認為，教育現場在導入AI前，也應先檢視教師工作實況，避免新增計畫與行政工作，增加教師負擔，「老師好，教育才會好；教育好，國家才會好。」記者柯美儀／攝影

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