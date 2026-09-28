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搶救瀕臨消失的紅包場文化 春河劇團進駐歌廳打造沉浸式美食戲劇

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
春河劇團把音樂劇「老闆～來碗陽春麵！」帶進台北碩果僅存的紅包場西門町金鑽歌廳演出。圖／春河劇團提供
春河劇團把音樂劇「老闆～來碗陽春麵！」帶進台北碩果僅存的紅包場西門町金鑽歌廳演出。圖／春河劇團提供

台上歌手唱著一首首熟悉的歌，台下觀眾喝茶、聊天，用掌聲與紅包支持喜愛的歌手，這是瀕臨消失的「紅包場」，也是屬於台北的庶民娛樂記憶。春河劇團把音樂劇「老闆～來碗陽春麵！」帶進台北碩果僅存的紅包場西門町金鑽歌廳，邀觀眾體會一場「沉浸式美食戲劇」，從美食的滋味中體驗故事。

在KTV、網路、串流音樂還沒出現的年代，歌廳曾經是台北重要的庶民娛樂。歌手就在觀眾面前演唱，台下喝茶、聊天、聽歌；喜歡哪位歌手，就用掌聲與紅包表達支持—這就是屬於台北人記憶的「紅包場」。「紅包場」的紅包不只是打賞，更是一種人情交流。有人為了一首歌而來，有人坐在固定的位置，一坐就是好多年。

在春河劇團的音樂劇「老闆～來碗陽春麵！」裡，女主角鶯鶯曾經是紅包場歌手，把青春唱進一首首歌裡。後來，她卸下舞台光芒，回到父親留下的小麵攤，一邊煮麵、一邊唱歌。而在「老闆～來碗陽春麵！」西門紅包場限定版裡，鶯鶯回到故事開始的地方—紅包場，邀觀眾一起走進那個歌聲不斷、掌聲不斷、充滿人情味的年代。

「老闆～來碗陽春麵！」不把紅包場搬進劇場，而是把劇場搬進真正的紅包場。不同於一般劇場排排坐的觀演方式，觀眾坐進歌廳桌席，在演員、歌聲與故事之間，成為這場紅包場時光旅程的一部分。春河劇團團長郎祖筠表示 ，這裡沒有傳統劇場舞台與觀眾席之間清楚的界線，演員、歌手與觀眾共享同一個空間，「歌聲可能就在身旁響起，故事可能從桌邊發生，觀眾也可能在不知不覺間成為演出的一部分。」

「老闆～來碗陽春麵！」西門紅包場限定版不只用眼睛看、用耳朵聽，也要觀眾用味覺認識這座城市。春河劇團表示，此次演出特別攜手萬華在地名店「艋舺大豐魚丸店」，由大豐魚丸提供特色炸物。艋舺大豐魚丸位於東三水街市場，長年深耕地方飲食文化，今年獲得《500輯》「500碗」與「500甜」肯定。

●「老闆～來碗陽春麵！」西門紅包場限定版即起至11月29日於金鑽Live House音樂餐廳演出16場，TixFun售票系統販售中。

春河劇團把音樂劇「老闆～來碗陽春麵！」帶進台北碩果僅存的紅包場西門町金鑽歌廳演出。圖／春河劇團提供
春河劇團把音樂劇「老闆～來碗陽春麵！」帶進台北碩果僅存的紅包場西門町金鑽歌廳演出。圖／春河劇團提供

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